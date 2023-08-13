Украинская певица Анастасия Приходько подвергла критике звездных коллег, выступивших на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Она объяснила, почему бы не поехала на такой концерт.
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Анастасия Приходько о фестивале Лаймы Вайкуле
Исполнительница прокомментировала факт, что на фестиваль пригласили ранее выступавших в России артистов. Ведь среди гостей были россияне.
"Я бы туда в жизни не поехала. Смотри, это все артисты, выступавшие в России. Alekseev Беларусь представлял, Полякова с Киркоровым целовалась, с Басковым концерты вела. Макс Барских. Почему на этом концерте не было "Вітер підіймав у небо дим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим" (певец SUROV, – 24 Канал)? Почему нет "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ"? Почему таких артистов не пригласили? Потому что там вся эта русская челядь сидела".
Все эти пришедшие это кто? Это русские. Это все россияне сидели в зале. Пусть Бог милует, чтобы я была на этой сцене,
– высказалась Анастасия Приходько.
Певица считает, что ни Лайма Вайкуле, ни Андрей Макаревич ничего не сделали, чтобы изменить что-нибудь в России. "Вы тоже поговорили, поговорили и забылись и ничего не сделали для того, чтобы в России что-то изменить. Выступать перед русскими – ни в коем случае".
Интервью с Анастасией Приходько: смотрите видео онлайн
Что известно о фестивале
- Лайма Вайкуле – латвийская певица, которая с 24 февраля 2022 года отказалась от концертов в России и мечтает о победе в Украине. В конце июля она организовала фестиваль в Юрмале, где собирали средства в помощь Украине.
- Среди украинских звезд на сцене появились Макс Барских, Оля Полякова, ALEKSEEV и Анна Буткевич. Все они пели на украинском. Верка Сердючка тоже выступила на фестивале с песней "Раша, гудбай".
- Среди российских артистов – на фестивале появился Андрей Макаревич. Послушать концерт пришли Алла Пугачева и Максим Галкин.