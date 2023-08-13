Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала зіркових колег, які виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Вона пояснила, чому не поїхала б на такий концерт.

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Анастасія Приходько про фестиваль Лайми Вайкуле

Виконавиця прокоментувала факт, що на фестиваль запросили артистів, які раніше виступали в Росії. Адже серед гостей були росіяни.

"Я б туди в житті не поїхала. Дивись, це всі артисти, які виступали у Росії. Alekseev Білорусь представляв, Полякова з Кіркоровим цілувалася, з Басковим концерти вела. Макс Барських. Чому на цьому концерті не було "Вітер підіймав у небо дим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим" (співак SUROV – 24 Канал)? Чому немає "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ"? Чому таких артистів не запросили? Бо там вся ця російська челядь сиділа".

Всі ці, хто прийшов, це хто? Це ж росіяни. Це все росіяни сиділи в залі. Хай Бог милує, щоб я була на цій сцені,

– висловилась Анастасія Приходько.

Співачка вважає, що ні Лайма Вайкуле, ні Андрій Макаревич нічого не зробили, щоб змінити щось у Росії. "Ви теж поговорили, поговорили та й забулися і нічого не зробили для того, щоб в Росії щось змінити. Виступати перед росіянами – в жодному разі".

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

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