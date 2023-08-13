Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала зіркових колег, які виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Вона пояснила, чому не поїхала б на такий концерт.
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Анастасія Приходько про фестиваль Лайми Вайкуле
Виконавиця прокоментувала факт, що на фестиваль запросили артистів, які раніше виступали в Росії. Адже серед гостей були росіяни.
"Я б туди в житті не поїхала. Дивись, це всі артисти, які виступали у Росії. Alekseev Білорусь представляв, Полякова з Кіркоровим цілувалася, з Басковим концерти вела. Макс Барських. Чому на цьому концерті не було "Вітер підіймав у небо дим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим" (співак SUROV – 24 Канал)? Чому немає "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ"? Чому таких артистів не запросили? Бо там вся ця російська челядь сиділа".
Всі ці, хто прийшов, це хто? Це ж росіяни. Це все росіяни сиділи в залі. Хай Бог милує, щоб я була на цій сцені,
– висловилась Анастасія Приходько.
Співачка вважає, що ні Лайма Вайкуле, ні Андрій Макаревич нічого не зробили, щоб змінити щось у Росії. "Ви теж поговорили, поговорили та й забулися і нічого не зробили для того, щоб в Росії щось змінити. Виступати перед росіянами – в жодному разі".
Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн
Що відомо про фестиваль
- Лайма Вайкуле – латвійська співачка, яка з 24 лютого 2022 відмовилася від концертів у Росії й мріє про перемогу в Україні. Наприкінці липня вона організувала фестиваль в Юрмалі, де збирали кошти на допомогу Україні.
- Серед українських зірок на сцені з'явилися Макс Барських, Оля Полякова, ALEKSEEV та Анна Буткевич. Усі вони співали українською. Вєрка Сердючка теж виступила на фестивалі з піснею "Раша, гудбай".
- Серед російських артистів – на фестивалі з'явився Андрій Макаревич. Послухати концерт прийшли Алла Пугачова та Максим Галкін.