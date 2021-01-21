Український модельєр Сергій Єрмаков створив чимало розкішних суконь для українських зірок. Вслід за Машею Єфросиніною Анастасія Приходько теж вирішила віддати шану модельєру й пригадала свою сукню від Єрмакова.

Анастасія Приходько показала сукню від Єрмакова

Відомий український модельєр Сергій Єрмаков помер у середу, 20 січня. Услід за Машею Єфросиніною, яка показала розкішну сукню на Євробачення, яку створив для неї дизайнер, смерть Єрмакова прокоментувала співачка Анастасія Приходько на своїй інстаграм-сторінці.

Варто знати Маша Єфросиніна згадала особливу сукню, яку пошив їй Сергій Єрмаков

Українська зірка Приходько зізналась, що познайомилась з модельєром Сергієм Єрмаковим у 2010 році. На одну з вечірок популярної програми "Світське життя", яка відбувалась у ботанічному саду, Анастасія приміряла сукню саме від дизайнера.

Чорна довга сукня від Сергія Єрмакова виглядала дуже ефектно. На ній було блискуче зображення Ейфелевої вежі, прозорі вставки з мереживом збоку та на спині, що підкреслювали тендітну талію артистки та додавали пікантності образу.

Тоді Анастасія Приходько доповнила аутфіт лаконічною укладкою та гарним макіяжем. Вона підкреслила очі чорними тінями й нафарбувала губи рожевою помадою. Зірка зізналась, що почувалась найкрасивішою у світі.

Ми познайомились з Сергієм Єрмаковим в далекому 2010 році! Я пригадую цю сукню, в якій я була на вечірці "Світського життя" у ботанічному саду! Тоді я відчувала себе найкрасивішою… Дякую за талант… Спочивай з миром… Дуже шкода талановитих людей, які так рано йдуть з життя…

– написала Анастасія Приходько.

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