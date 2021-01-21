Украинский модельер Сергей Ермаков создал немало роскошных платьев для украинских звезд. Вслед за Машей Ефросининой Анастасия Приходько тоже решила отдать дань модельеру и вспомнила свое платье от Ермакова.

Анастасия Приходько показала платье от Ермакова

Известный украинский модельер Сергей Ермаков умер в среду, 20 января. Вслед за Машей Ефросининой, которая показала роскошное платье на Евровидении, которое создал для нее дизайнер, смерть Ермакова прокомментировала певица Анастасия Приходько на своей инстаграм-странице.

Стоит знать Маша Ефросинина вспомнила особое платье, которое сшил ей Сергей Ермаков

Украинская звезда Приходько призналась, что познакомилась с модельером Сергеем Ермаковым в 2010 году. На одну из вечеринок популярной программы "Светская жизнь", которая проходила в ботаническом саду, Анастасия примерила платье именно от дизайнера.

Черное длинное платье от Сергея Ермакова выглядело очень эффектно. На нем было блестящее изображение Эйфелевой башни, прозрачные вставки с кружевом сбоку и на спине, которые подчеркивали хрупкую талию артистки и добавляли пикантности образу.

Тогда Анастасия Приходько дополнила аутфит лаконичной укладкой и хорошим макияжем. Она подчеркнула глаза черными тенями и накрасила губы розовой помадой. Звезда призналась, что чувствовала себя самой красивой в мире.

Мы познакомились с Сергеем Ермаковым в далеком 2010 году! Я помню это платье, в котором я была на вечеринке "Светской жизни" в ботаническом саду! Тогда я чувствовала себя самой красивой... Спасибо за талант... Покойся с миром... Очень жаль талантливых людей, которые так рано уходят из жизни...

– написала Анастасия Приходько.

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