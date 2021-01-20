Знаменитий український дизайнер Сергій Єрмаков помер 20 січня у Києві. Йому було 48 років. Єрмакова знали далеко за межами України. Він одягав Камалію, Світлану Лободу, Машу Єфросиніну, Дашу Астаф'єву, Надію Мейхер та багато інших артисток української естради. Остання ж колекція модельєра була присвячена Україні.

Про смерть Сергія Єрмакова повідомила його подруга та відома світська левиця Світлана Вольнова на своїй сторінці у Facebook. Жінка написала: "Помер наш прекрасний, наш дивовижний, наш найталановитіший дизайнер Сергій Єрмаков, друг мій улюблений."

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Причину смерті відомого кутюр'є не повідомляють. Проте, відомо, що Сергій Єрмаков з дитинства хворів на цукровий діабет, який дав ускладнення на очі і майже відібрав у модельєра зір. Останнім часом, Сергій Єрмаков пересувався на візку й користувався слуховим апаратом.



Помер Сергій Єрмаков

Сергій Єрмаков був відомим fashion-дизайнером, який одягав багато українських зірок. Його художнє бачення поважали зарубіжні fashion-гуру, такі як Жан-Поль Готьє та В'ячеслав Зайцев. Саме у сукні Єрмакова популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна закривала пісенний конкурс "Євробачення-2005", що проводився у Києві.