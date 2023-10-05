Днями вона поділилася з підписниками, що сіла на жорстку дієту. До того ж виконавиця показала, як харчується зараз і розповіла, чи подобається їй це.

Вас також може зацікавити Завжди стоїть пляшечка, – Анастасія Приходько зізналася, що п'є багато алкоголю

Приходько сідає на дієту

Співачка зізналася, що хоче скинути 10 кілограмів до Нового року, тому й вирішила сісти на дієту. Анастасія показала, що тепер харчується дієтичним супом з вареною морквою, гречкою та перловкою. Вона назвала це "класикою схуднення" і зауважила, що не дуже любить такий раціон. Тож почувається тепер так, як троянда, в якої опадають пелюстки.



Анастасія Приходько сіла на дієту / Скриншоти з інстаграм-сторіс Анастасія Приходько сіла на дієту / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що Анастасія Приходько говорила про свою вагу і тіло: коротко

У травні співачка вже заявляла, що сідає на дієту. Тоді вона зізналася, що важить 63,6 кілограма і хоче схуднути на сім. Вона наголошувала, що "не любить себе такою", тому і сіла на жорстку дієту.