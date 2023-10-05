На днях она поделилась с подписчиками, что села на жесткую диету. К тому же исполнительница показала, как питается сейчас и рассказала, нравится ли ей это.

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Приходько села на диету

Певица призналась, что хочет сбросить 10 килограммов к Новому году, поэтому решила сесть на диету. Анастасия показала, что теперь питается диетическим супом с вареной морковью, гречкой и перловкой. Она назвала это "классикой похудения" и отметила, что не очень любит такой рацион. Поэтому чувствует себя теперь так, как роза, в которой опадают лепестки.



Анастасия Приходько села на диету / Скриншоты из инстаграмм-сторис Анастасия Приходько села на диету / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Что Анастасия Приходько говорила о своем весе и теле: коротко

В мае певица уже заявляла, что садится на диету. Тогда она призналась, что весит 63,6 килограмма и хочет похудеть на семь. Она отмечала, что "не любит себя такой", потому и села на жесткую диету.