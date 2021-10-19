Анастасія Приходько опублікувала рідкісні фото з чоловіком, зроблені в центрі Києва

У шлюбі з чоловіком Олександром Анастасія Приходько вже 8 років, однак чимало її прихильників досі не знають, як він виглядає. Усе тому, що коханого співачка тримає подалі від камер і шоу-бізу. Відтак, їхні спільні фото стали справжньою несподіванкою для фанів.

34-річна Анастасія Приходько вкрай рідко показує себе слабкою і чуттєвою. Саме такою вона постала на рідкісних фото з чоловіком Олександром Притулою. Зіркове подружжя заскочили на Хрещатику, в центрі Києва. Їх нібито "нишком" сфотографували на телефон.

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Судячи з ефектного образу співачки, коханий підтримував її під час чергової зйомки. Вона постала в короткій чорній сукні та елегантному молочному пальті з пір'ям на рукавах і кишенях. Ба більше, Анастасія Приходько, яка обожнює комфорт у всьому, взула туфлі на підборах!

Чоловік обіймав артистку за талію в той час, як вона грілась кавою. Ці кадри є підтвердженням того, що в них і без гучних зізнань у коханні ідеальний шлюб. Анастасія Приходько чи не вперше публічно зізналась, що Олександр – її опора, її ангел-охоронець.

Завжди й в усьому моя підтримка, у всіх моїх ідеях фікс. Коли я з палаючими очима біжу поперед батька самі знаєте куди, я знаю, що коли я обернуся, ти завжди будеш бігти за мною зі словами: "Що на цей раз",

– з гумором поділилась Анастасія Приходько.

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Анастасія Приходько з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про шлюб Анастасії Приходько

У старшого на 3 роки Олександра Притулу співачка закохалась у школі, він був її першим і єдиним коханням. Коли Приходько було 18 років, пара зустрічалась, але швидко розбіглася, бо в них "нічого не вийшло".

Після скандального роману з абхазьким бізнесменом Нуріком Кухілаві зірка повернулась до коханого. 2013 року вони таємно одружилися, а через два роки в них народився син Гліб.

У вересні 2019 року подружжя обвінчалося в церкві, тоді артистка вперше одягла весільну сукню.

Навесні цього року Анастасія Приходько втретє стала мамою – народила сина Луку.

Текст публікації Анастасії Приходько:

Моя опора, мій ангел-охоронець! Завжди й в усьому моя підтримка, у всіх моїх ідеях фікс. Коли я з палаючими очима біжу поперед батька самі знаєте куди, я знаю, що коли я обернуся, ти завжди будеш бігти за мною зі словами: "Що на цей раз". Але будеш поруч!

Люблю тебе, Сашо! І ці рідкісні фото, зроблені нишком на телефон, де тебе майже не видно, все одно мені дуже подобаються.