34-летняя Анастасия Приходько крайне редко показывает себя слабой и чувственной. Именно такой она предстала на редких фото с мужем Александром Притулой. Звездных супругов засекли на Крещатике, в центре Киева. Их якобы "втихаря" сфотографировали на телефон.

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Судя по эффектному образу певицы, любимый поддерживал ее во время очередной съемки. Она появилась в коротком черном платье и элегантном молочном пальто с перьями на рукавах и карманах. Более того, Анастасия Приходько, которая обожает комфорт во всем, обула туфли на каблуках!

Муж обнимал артистку за талию в то время, как она грелась кофе. Эти кадры – подтверждение того, что у них и без громких признаний в любви идеальный брак. Анастасия Приходько едва ли не впервые публично призналась, что Александр – ее опора, ее ангел-хранитель.

Всегда и во всем моя поддержка, во всех моих идеях фикс. Когда я с горящими глазами бегу впереди батьки сами знаете куда, я знаю, что когда я обернусь, ты всегда будешь бежать за мной со словами: "Что на этот раз",

– с юмором поделилась Анастасия Приходько.

Анастасия Приходько с мужем / Фото из инстаграма певицы

Анастасия Приходько с мужем / Фото из инстаграма певицы

Что известно о браке Анастасии Приходько

В старшего на 3 года Александра Притулу певица влюбилась в школе, он был ее первой и единственной любовью. Когда Приходько было 18 лет, пара встречалась, но быстро разбежалась, потому что у них "ничего не вышло".

После скандального романа с абхазским бизнесменом Нуриком Кухилаве звезда вернулась к любимому. В 2013 году они тайно поженились, а через два года у них родился сын Глеб.

В сентябре 2019 года супруги обвенчались в церкви, тогда артистка впервые надела свадебное платье.

Весной этого года Анастасия Приходько в третий раз стала мамой – родила сына Луку.

Текст публикации Анастасии Приходько:

Моя опора, мой ангел-хранитель! Всегда и во всем моя поддержка, во всех моих идеях фикс. Когда я с горящими глазами бегу впереди батьки сами знаете куда, я знаю, что когда я обернусь, ты всегда будешь бежать за мной со словами: "Что на этот раз". Но будешь рядом!

Люблю тебя, Саша! И эти редкие фото, сделанные тайком на телефон, где тебя почти не видно, все равно мне очень нравятся.