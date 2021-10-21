Анастасія Приходько охрестила сина: фото з церемонії
Джерело:інстаграм Анастасії Приходько
Українська співачка Анастасія Приходько 21 жовтня відзначає сімейне свято. Сьогодні вона охрестила 7-місячного сина Луку.
Відома українська співачка Анастасія Приходько поділилась радісною новиною. У четвер, 21 жовтня, вона охрестила молодшого сина.
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Анастасія Приходько охрестила сина
Виконавиця опублікувала лише одне фото в інстаграм-сторіз. Там вона показала світлину з церкви, де постали хрещені батьки та священник.
Зірка нічого не розповіла про хрещених батьків її сина, але відомо, що вони не зі світу шоу-бізнесу.
Сьогодні у тебе з'явився свій ангел. Ми тебе любимо, наш Луко,
– написала співачка.
Хрещені батьки сина Приходько / Фото з інстаграм-сторіз
Образ Анастасії Приходько
Для святкування знаменитість постала у відповідному образі. Вона одягнула бежеву атласну сукню довжини максі на довгий рукав. Чорний пояс з металевими деталями додав аутфітові сміливості.
Також Анастасія Приходько доповнила look сережками-підвісками. Волосся вона вклала в елегантну зачіску, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.
Анастасія Приходько / Фото з інстаграм-сторіз
Зазначимо, що Анастасія Приходько хрестила сина у храмі. Тоді як інші зірки влаштовували церемонію вдома:
- MamaRika і Сергій Середа організували таїнство хрещення для сина Давіда у заміському будинку в Одесі, куди запросили родичів та близьких друзів.
- Вдома охрестили сина також Даша Квіткова і Нікіта Добринін, коли їхньому сину Леву був усього тиждень. Однак герої "Холостяка" не запрошували батьків на домашню церемонію.