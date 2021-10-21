Известная украинская певица Анастасия Приходько поделилась радостной новостью. В четверг, 21 октября, она окрестила младшего сына.
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Анастасия Приходько окрестила сына
Исполнительница опубликовала лишь одно фото в инстаграм-сторис. Там она показала фотографию из церкви, где появились крестные родители и священник.
Звезда ничего не рассказала о крестных родителях ее сына, но известно, что они не из мира шоу-бизнеса.
Сегодня у тебя появился свой ангел. Мы тебя любим, наш Лука,
– написала певица.
Крестные родители сына Приходько / Фото из инстаграм-сторис
Образ Анастасии Приходько
Для празднования знаменитость появилась в соответствующем образе. Она надела бежевое атласное платье длины макси с длинным рукавом. Черный пояс с металлическими деталями добавил аутфиту смелости.
Также Анастасия Приходько дополнила look серьгами-подвесками. Волосы она уложила в элегантную прическу, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.
Анастасия Приходько / Фото из инстаграм-сторис
Отметим, что Анастасия Приходько крестила сына в храме. Тогда как другие звезды устраивали церемонию дома:
- MamaRika и Сергей Середа организовали таинство крещения для сына Давида в загородном доме в Одессе, куда пригласили родственников и близких друзей.
- Дома окрестили сына также Даша Квиткова и Никита Добрынин, когда их сыну Льву была всего неделя. Однако герои "Холостяка" не приглашали родителей на домашнюю церемонию.