Известная украинская певица Анастасия Приходько поделилась радостной новостью. В четверг, 21 октября, она окрестила младшего сына.

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Анастасия Приходько окрестила сына

Исполнительница опубликовала лишь одно фото в инстаграм-сторис. Там она показала фотографию из церкви, где появились крестные родители и священник.

Звезда ничего не рассказала о крестных родителях ее сына, но известно, что они не из мира шоу-бизнеса.

Сегодня у тебя появился свой ангел. Мы тебя любим, наш Лука,

– написала певица.



Крестные родители сына Приходько / Фото из инстаграм-сторис

Образ Анастасии Приходько

Для празднования знаменитость появилась в соответствующем образе. Она надела бежевое атласное платье длины макси с длинным рукавом. Черный пояс с металлическими деталями добавил аутфиту смелости.

Также Анастасия Приходько дополнила look серьгами-подвесками. Волосы она уложила в элегантную прическу, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Анастасия Приходько / Фото из инстаграм-сторис

Отметим, что Анастасия Приходько крестила сына в храме. Тогда как другие звезды устраивали церемонию дома: