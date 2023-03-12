Через неї пила валер'янку: інтерв'ю з Настею Пановою про росіянку на Miss Charm і бунт в Єгипті

У лютому 28-річна Анастасія Панова представляла Україну на Miss Charm 2023 та ввійшла до 20-тки найкращих. Це вже другий її конкурс краси, де була росіянка. Чому модель пила валер'янку у В'єтнамі та як бунтувала на Miss Eco, розкриваємо далі.

З Анастасією Пановою 24 Канал поспілкувався одразу після того, як вона прибула до Стамбула з В'єтнаму. Модель каже, що в Туреччині її база, бо саме звідти літає на зйомки по всьому світу.

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У рамках проєкту "Інтерв'ю24" читайте емоційну розмову з представницею України на конкурсах краси Miss Charm 2023 і Miss Ecо 2022 та дізнавайтеся, чому Настя не змогла розповісти про війну в Єгипті, чи спілкувалася з конкурсанткою з Росії, як здружилася з полькою, хто шив їй сукню при свічках та який чоловік вкрав її серце.

Тато був після хіміотерапії, – про початок війни та сім'ю в Україні

Насте, ви були в Україні, коли почалося повномасштабне вторгнення?

З України я виїхала за тиждень до початку війни, але квиток назад мала 24 лютого о 10 годині ранку. Я була в аеропорту в той самий момент, коли почалася війна. Усі мої родичі, уся моя сім'я була в Україні. Усе, що я пам'ятаю – я стояла в аеропорту і плакала, тому що в мене не було де жити, був тільки квиток додому, до Києва. І назад дороги не було.

Ваша сім'я досі в Україні, чи вам вдалося вивезти рідних за кордон?

За перший місяць війни я забрала всю сім'ю. Це було дуже важко. Коли моя сестра з маленькою дитиною була на залізничному вокзалі в Києві, біля них "бомбануло", і всі люди просто впали на землю. Вона закрила собою дитину й писала мені смски: "Я люблю тебе, але ми, мабуть, більше не побачимося". А я за кордоном, читала ці смс і не знала, що буде, як жити далі.

Мама й тато були у Кривому Розі. Тато саме почав курс хіміотерапії, бо він на останній стадії раку. Ми лікували його, раз у місяць я була у Кривому Розі, але коли все сталося, навіть ліки не можна було дістати. Перші два тижні я шукала, як їм виїхати з Кривого Рогу. Знайшла автобус, вони доїхали до Черкас. Автобус постійно зупинявся, тату було погано, бо він тільки після хіміотерапії. Всі стояли й чекали – можна їхати чи не можна, можна вмикати фари чи ні.

Мій тато зараз зі мною в Стамбулі, бо ми почали проходити хіміотерапію в Болгарії. Ми боремося ще з Києва, я за нього відповідальна. Моя мама та сестра зараз живуть у Чехії, у готелі для українців. Там близько 200 сімей з дітьми. Ми розкидані по світу, але намагаємося зустрічатися кожні два місяці.

За один рік, напевно, змінилося більше, ніж за все моє життя. Коли я зараз за кордоном зустрічаю українця чи українку, у мене така гордість. Я розумію, що пройшла через усе, що й вони, і тільки свої можуть зрозуміти своїх. Європейці завжди будуть нас леліяти, підказувати, допомагати, але лише українці розуміють українців.

Чому Анастасія Панова не повертається до Києва

В Україну ви поки не повертається, тому що на вас відповідальність за батька?

Так, я повністю взяла відповідальність за його лікування. Ми намагалися лікуватися в Туреччині, зараз намагаємося робити це в Болгарії, адже менталітет ближчий до нашого, болгари більше підтримують.

Я була в Україні у травні. Мені потрібно було з'їхати з квартири в Києві, забрати речі на всю нашу сім'ю. Я проїхала 4,5 тисячі кілометрів сама, доїхала до Анталії, де були мої батьки. Два тижні я їхала одна. Моя машина була повна речей, бокових вікон я не бачила.

Перед кордоном була якась перевірка, мене зупинили, і хлопчина у військовій формі запитав: "Джавелін везете?" А я відповіла: "Тут можна сховати що завгодно. Подивіться, у мене пів хати в цій машині".

Я дуже сумую за Україною, але коли у травні три дні була у Львові, у мене тремтіли руки. Я почула сирену, вибігла в трусах на рецепцію і питала: "Де у вас бункер? Де хоч щось?" А мені відповіли: "Та це ж нормально, йди спи". Я не розумію, як до цього можна звикнути, як не поїхати кукухою. Я знаю, що коли все буде гаразд, я повернуся в Україну. Моє серденько там назавжди, і ніяка країна у світі не замінить мені рідну.

Дівчатам заборонили фотографуватися зі мною, – про Miss Eco 2023 в Єгипті

За останній рік у вас була почесна місія представляти Україну одразу на двох конкурсах краси – Miss Charm у В'єтнамі та Miss Eco International в Єгипті. Як ви стали представницею України на цих конкурсах? Оргкомітет обрав вас, зважаючи на те, що ви були у фіналі Міс Україна Всесвіт 2021, чи був якийсь додатковий відбір, кастинг?

Ні, додаткового відбору не було. Перед самою війною, коли потрібно було відправляти учасницю на Miss Eco, та дівчина, яка отримала корону й цей почесний титул, відмовилася від участі. Мене набрала Анна Філімонова і сказала: "Якщо ти готова, то наступною претенденткою я б хотіла бачити тебе". Я була шокована, але сказала, що готова і зроблю все.

Ми готувалися, і в той самий момент, коли я повинна була повернутися до Києва, забрати всі свої речі та полетіти на конкурс, почалася війна. Усі мої сукні, мій національний костюм залишилися в Києві.

Тоді в мене постало питання до себе: "Можливо, ти за кордоном тільки для того, щоб поїхати в цей Єгипет і ще раз донести до людей, що в нас війна, що нам потрібна підтримка? Можливо, ти не застрягла в Києві тільки тому, що в тебе є почесна місія? Всесвіт любить тебе настільки, що дає тобі можливість використати свій голос на міжнародному конкурсі". І я вирішила, що зроблю це.

Коли в березні ви їхали на Miss Eco International 2023, то мали на меті "боротися за мир в Україні на міжнародній арені краси", але там вам заборонили згадувати про війну. З вами провели якусь окрему бесіду?

Усі учасниці знали, що в мене відбувається, усі співпереживали. Але на другий день директорка Miss Eco International сказала всім відкрито: "Ніхто не має права фотографуватися з Анастасією з України і з її прапором".

Це був третій тиждень війни в Україні, мої батьки, вся моя сім'я там, я на нервах, і вона каже це 40 учасницям. Спочатку в мене були сльози, потім я зібрала волю в кулак і сказала собі: "Так, ти не приїхала за короною. Ти прийшла заявити про те, що в нас війна. Якщо в тебе є голос, будемо його використовувати попри те, що говорять нам організатори". Мені було все одно.

Анастасія Панова на Miss Eco International 2023 / Фото з інстаграму моделі

Усі два тижні на Miss Eco International були жахливі. Я дуже неконфліктна людина, дуже спокійна, але мене бомбило всередині. Я кричала на пресконференції, бо з 40 дівчат підняли нас з "Міс Росія" і поставили одне на двох запитання: "Як ви добралися до Єгипту? Чи був ваш шлях важкий?" Для чого? Спочатку ви кажете, що проти політики, а потім видаєте таке перед купою журналістів. Чи був мій шлях важкий? Моя сім'я під алярмами кожну годину, мій тато сидить у ванній, бо думає, що наш будинок завалиться, а ви питаєте мене, яким був мій шлях до Єгипту? Жахливим був шлях.

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Вам заборонили згадувати про війну, але на Miss Eco International ви все одно йшли проти правил?

Так, я думала, що на конкурсі талантів охорона виведе мене з актової зали. Я не підготувала свій талант, тому що всі мої думки були про війну.

Я прокинулася того ж ранку і сказала сама собі: "Анастасіє, пам'ятаєш, ти дев'ять років співала в церковному хорі? Прийшов той момент, коли ти повинна взяти свій прапор, вийти на сцену й заспівати якусь українську пісню. Ти можеш". Я так і зробила.

Заспівала я погано, але намагалася тільки не розплакатися. Пам'ятаю, як на мене дивилася директорка. Вона не розуміла, про що пісня, але думала, що якась бунтівна, щоб почався мітинг. На диво, я доспівала, і ніхто мені й слова не сказав.

Вона не спілкувалася майже ні з ким, – про росіянку на Miss Charm

Як щодо Miss Charm 2023? Яка політика конкурсу була там? Тому що В'єтнам теж намагається дотримуватися нейтралітету.

На Miss Charm була представниця країни-агресора. Ми не спілкувалися, але вона не спілкувалася майже ні з ким, бо не говорить англійською. Я спочатку не розуміла, чому всі трохи відсторонені від неї, а потім побачила, що вона все перекладає. У мене англійська вільна, тому я дуже здружилася з дівчатами. Кожна учасниця запросила мене у свою країну та чекає в гості – у Коста-Ріку, у Венесуелу.

Я намагалася ігнорувати росіянку, але коли в "Топ 5 бікіні" першою назвали її, у мене серце кров'ю обливалося. Як такий міжнародний конкурс міг віддати перше звання країні, яка розв'язала війну, а наступним назвати моє ім'я? Як можна було не подумати й назвати ці країни одна за одною? Вони навіть не замислюються над цим.

На репетиціях, на різних активностях я весь час пояснювала, що ми повинні бути далеко одна від одної, тому що я не можу стояти поряд з представницею країни, яка напала на мою. Я розповідала про все, що в нас відбувається, а вони питали: "Як це війна? Яка війна?" І дуже багатьом дівчатам мені доводилося пояснювати, чому я не спілкуюся з "Міс Росія". Дівчата з Латинської Америки взагалі не знали, що в нас війна.

Я зробила максимум з того, що могла, тому що у В'єтнамі половина людей навіть не знає, що в нас війна. Але дякую, що про свої переживання я могла розповісти на закритому інтерв'ю, яке було 10 хвилин. Не знаю, чи було це для них важливо, але вони співпереживали.

Тобто жодних антивоєнних меседжів, закликів до миру зі сцени в принципі звучати не могло? Тільки закрите інтерв'ю?

Так, було тільки закрите інтерв'ю. На сцені мали можливість говорити тільки ті дівчата, які потрапили у шістку. Я готувала великий спіч англійською мовою, щоб доторкнутися до серця кожної людини, яка дивилася цю пряму трансляцію. Але ні я, ні "Міс Росія" не пройшла далі. Ми потрапили до двадцятки. На жаль, не дали можливості, я б висловилася. Спочатку було дуже шкода, а потім я зрозуміла, що витиснула з цього конкурсу все, що могла.

Miss Charm – це навіть не про те, що дівчина говорить, які в неї наміри, яка її волонтерська робота. Miss Charm – це про культуру, ми представляли країну з культурного ракурсу.

Попри те, що в нас йде війна, моїм завданням було розповісти про культуру, спадщину, пісні, тому що це перший міжнародний в'єтнамський конкурс, який націлений на розкриття країни з огляду на туристичний бізнес. Вони вибирали модельну дівчину, яка буде обличчям В'єтнаму, яка працюватиме з ними впродовж року, яка житиме там. Тобто "Міс Бразилія" починає жити у В'єтнамі, працювати з їхньою модельною агенцією.

"Міс Бразилія" – переможниця Miss Charm 2023 / Фото з інстаграму конкурсу

Ми з Вікою Апанасенко були схожі, – про синьо-жовту сукню на Miss Charm

Хто пошив вам національний костюм на Miss Charm 2023?

Моя хороша подруга, яка була стилісткою на "Топ-модель по-українськи". Я написала: "Мені потрібен національний костюм. Знаю, що ти зробиш найкраще". Вона місяць без світла, без електроенергії, під свічками шила в Києві той бісер. Ми з нею проробили весь костюм до деталей. Було жовто-блакитне колосся, вся сукня була в камінні. У неї було вкладено стільки життя. Коли я отримала карго з цією сукнею, то просто плакала.

Анастасія Панова в національній сукні на Miss Charm 2023 / Фото з інстаграму

Тобто вся відповідальність за підготовку національного костюму та інших образів лягла на ваші плечі?

Вся підготовка лягла на мої плечі, але ми тісно спілкувалися з Анною Філімоновою. У мене було багато ідей, але скласти їх докупи – це важко. З цим допомагала Анна Філімонова. Вона така магічна фея для мене, тому що знає відповіді на всі питання. Ми з нею збирали сукню по шматках – щось з одного образу, щось з іншого. Як пазл склали всю сукню, тому в ній дуже багато життя, сил, емоцій. У ній той меседж, який я хотіла показати світу.

Вашу сукню порівнювали з сукнею Вікторії Апанасенко на "Міс Всесвіт 2022" адже у вас обох навіть був жовто-блакитний шлейф. Ви надихалися її образом чи це просто збіг?

Моя сукня прийшла у Стамбул перед Новим роком, коли я ще не бачила сукні Вікторії. У неї була дуже важка підготовка, ми навіть не спілкувалися. Її сукню я побачила вже на сцені, коли моя була в коробці в Стамбулі. Якось так сталося, що ми були трішки схожі, на одній хвилі (сміється).

До речі, такий дивний збіг. У В'єтнамі жовтий і блакитний – це найгарніші кольори. По всьому місту було дуже багато жовто-блакитних виставок, букетів. Це дуже зігрівало мене.

Чому пила валер'янку через представницю Росії

Як вам національний костюм і кокошник представниці Росії? У коментарях писали, що це образ "русской принцеси".

Я пила дуже багато валер'янки, бо хотіла плакати, коли побачила її національний костюм на фінальній репетиції. Мені було дуже важко бачити її в цьому російському вбранні. Але я не повинна була піддаватися емоціям, для мене її не існувало. Вона представниця країни, яка напала на мою, і що б вона не показала, для мене це ніщо. Я не знаю, як вона могла посміхатися на сцені. У мене всередині все палало. Тому коли я виходила на сцену, по моєму обличчю, мабуть, усе було ясно й без меча.

З представницею якої країни на Miss Charm 2023 ви здружилися найбільше?

З багатьма дівчатами. З представницею Польщі я потоваришувала з самого початку. Ми навіть спілкувалася польською – я розуміла все, що вона говорить, але відповідала їй англійською й навіть українською. Вона постійно приходила до мене, розповідала щось польською, я була для неї як сердечна подруга. Насправді з усіма дівчатами були хороші стосунки.

Анастасія Панова з учасницями Miss Charm 2023 / Фото з інстаграму моделі

Був дуже гарний рівень конкурсу. Любов в'єтнамської команди не передати. Вони переодягали нас, робили макіяж, зачіски, проводили до номера в готелі, щоб з нами нічого не трапилося, залишали солодощі біля моєї сумки, лікували мене. Я думала, що таку кількість уваги пережила ще після "Топ-модель по-українськи", а тут така любов в'єтнамців, щире бажання допомогти. Для організаторів ми були королевами.

Впродовж усього того часу в мене була одна мрія – одного разу привезти міжнародний конкурс краси в Україну. Я знаю, що представниці 40 країн можуть приїхати до Києва, і ми зробимо просто надзвичайний конкурс. Тому що в нас є все – люди, бренди, дизайнери, сцени. Це моє бажання на наступні 10 років. Від цих думок у мене серце вилітає. Я хочу, щоб про нас знали не тільки з огляду на війну, а й з культурного, туристичного боку.

Бояться втратити туристів, – про перемогу росіянки на конкурсі краси в Болгарії

Як ви поставилися до того, що в Болгарії на конкурсі "Місіс Всесвіт 2022" перемогла росіянка?

Думаю, це пов'язано з країною, яка приймала конкурс. Тому що, на жаль, Болгарії потрібно було привернути увагу росіян і відкрити нові можливості для туризму цього року. Я вважаю, що це була їхня задумка.

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Так само було в Єгипті на Miss Eco International? Там теж боялися втрати російських туристів?

Так, насправді один з найбільших спонсорів Miss Eco International – це департамент культури та розвитку Єгипту. Їм було дуже важливо не втратити російських туристів.

Це був мій перший і останній раз у Єгипті. Був випадок, коли всі представниці йшли вулицею, а російськомовні туристи побачили на мені синьо-жовту стрічку та фиркали в мій бік. Це був третій тиждень війни! А коли повз них проходила дівчина з Росії, вони аплодували, підтримували її. Тому для мене конкурс Miss Eco International закінчився ще на старті.

Це неймовірний фундамент, – про "Топ-модель по-українськи" та кар'єру

Як участь у "Топ-модель по-українськи" вплинула на вашу кар'єру та на вас як особистість? Адже відтоді ви дуже змінилися.

Зараз я дивлюсь на себе й не можу повірити, що тільки шість років тому була такою скромною, малесенькою, невпевненою в собі дівчинкою, стояла перед суддями й розповідала якісь нісенітниці. Але вони помітили мене. Всесвіт дав мені можливість вчитися в найкращих, тому що після "Топ-модель по-українськи" мене взяв до себе Сергій Нікітюк. І якщо Анна Філімонова зараз є для мене старшою сестрою, то Сергій Нікітюк на той час був моїм старшим братом.

Анастасія Панова з Сергієм Нікітюком / Фото з інстаграму моделі

Після першого сезону я зрозуміла, що ніхто не даватиме мені роботу, ніхто не буде відправляти мене на контракти, якщо я сама не почну щось робити. Я склала портфоліо, написала Сергію: "Здрастуйте. Я готова працювати. Знаю, що мені 22 роки, і, можливо, я вже застара для моделінгу, але я робитиму все, що від мене залежить". Він відповів: "Так, давай працювати". Це був урок на все життя – якщо ти чогось хочеш, просто запитай про це.

Так я стала іншою людиною, почала бачити світ, робила дуже гарні кампейни, багато знімалася. "Топ-модель по-українськи" – це неймовірний фундамент, але з "Міс Україна Всесвіт" почався зовсім інший етап у моєму житті. Тепер я почуваюся дівчинкою, елегантною леді. Я вже не бешкетниця з короткою стрижкою.

Якою роботою чи зйомкою ви найбільше пишаєтеся як модель?

У мене досі тремтять руки від моєї першої обкладинки L'Officiel. Я вісім років працюю моделлю, і для мене це неймовірно. Я мріяла про це все своє життя. Було дуже важко. Ми знімали в 0 градусів, було холодно, на вулиці йшов дощ. Зйомка відбувалася у Стамбулі, але вся моя команда була українська, з'їхалися всі.

Анастасія Панова на обкладинці L'Officiel Austria / Фото L'Officiel

Ви живете у Стамбулі, бо там у вас найбільше пропозицій по моделінгу?

Так, у Стамбулі є робота. У мене тут родичі, тому тут така моя база. Я прилітаю на два-три дні, міняю гардероб і лечу далі. Оскільки велика частина українських команд виїхала за кордон, то роботи десь навіть побільшало, тому що свої шукають своїх, підтримують своїх.

У мене і в Києві було багато роботи. До війни я прожила там півтора року. Усе моє оточення було в Києві, я вже майже перестала літати. І тут бац – у мене знову немає дому. Ця емоція не покидає мене ніколи. У мене є якась база, якесь пристанище родичів, але в мене немає дому.

Моє серденько зайняте, – з ким зустрічається Анастасія Панова

Учасниці конкурсів краси завжди неохоче розповідають про особисте життя, але чи вільне ваше серце?

Це таке важке питання, тому що в дівчини, яка працює моделлю, не може бути особистого життя. Сьогодні я в одній країні, наступного дня в іншій. Коли такий графік, чоловік не хоче чекати тебе на одному місці. Якщо в Україні в мене була якась стабільність, були стосунки, то останній рік я вся в сім'ї, вся в роботі. Дуже важко впустити нову людину у своє життя.

Але я відкрию маленький секрет. Останні два місяці моє серденько зайняте. Один український парубок забрав моє серце у свій полон. Я не знаю, що з цього вийде, але вирішила спробувати.

Він непублічний. Я покажу лише того чоловіка, з яким усе буде серйозно, який зробить мені пропозицію, з яким я будуватиму сім'ю. Поки немає каблучки, немає його в інстаграмі.