У той час як росіянці Анні Лінніковій з "Міс Всесвіт 2022" страшно у США, у Болгарії надягають корону представниці країни, яка щодня бомбить Україну. Серед 120 учасниць з різних куточків світу на "Місіс Всесвіт 2022" чомусь перемогла Олена Максимова з Удмуртської республіки Росії.

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На "Місіс Всесвіт-2022" перемогла росіянка

Незрозуміло, чому перемогу віддали росіянці, якщо у фіналі конкурсу краси були учасниці з Китаю, Таїланду, Філіппін, Японії, Індії, Німеччини, Іспанії, США та інших цивілізованих країн. 34-річна Олена Максимова керує мережею мовних центрів в місті Іжевськ та виховує двох дітей, тож невідомо, чим так виділяється серед інших конкурсанток.

До того ж це вперше, коли Росія взяла головну корону на "Місіс Всесвіт". Там радіють не лише перемозі, а й тому, що в Болгарії до них нібито нормально ставилися. Тоді як Анна Ліннікова скаржилася на расистів у США, вдавала жертву та обзивала всіх, хто її уникав.

Про нашу делегацію відгукувалися позитивно всі країни. Це дуже цінно та важливо для нас,

– похвалилися росіяни, які явно не звикли до толерантності.

Росіянка з іншими фіналістками "Місіс Всесвіт 2022" / Фото з інстаграму

Однак у коментарях українці нагадали, якого насправді ставлення заслуговують представниці країни-терористки:

"Російський папік виявився багатшим за інших?";

"Я щось не зрозуміла, а як це сталося в нинішній ситуації? Як цивілізований світ це допустив?";

"Чому росіянки досі виступають на світових конкурсах? РФ потрібно ізолювати від усього світу! Ваші руки по лікті у крові, вбивці";

"Чому до участі допустили росіянку? Її країна щодня бомбить українські міста. Ллється кров військових, дітей, жінок. Ви у своєму розумі?";

"Серйозно, росіянка? Що вона взагалі там забула? Після того, як Росія розв'язала війну, її громадян повинні відрізати від усього цивілізованого світу. Вони скрізь повинні бути ізгоями".

Хто представляв Україну на "Місіс Всесвіт-2022"

Цікаво, що Україну на "Місіс Всесвіт 2022" представляли одразу п'ятеро жінок – Наталія Іванова зі Львова, Іванна Мершинець з Харкова, Катерина Янтух з Києва, Надія Шабан з Херсона та Лідія Кнауб з Маріуполя. Усі вони поїхали з конкурсу з титулами – "Місіс Топ-Європа", "Місіс Незалежність", "“Місіс перша леді Всесвіту-Натхнення”, "Місіс Солідарність" та "Місіс Відвага".

Кожна з них доклала максимум зусиль, щоб розповісти про війну в Україні якомога більше. Всі п'ятеро отримали важливі титули, які засвідчили підтримку України на міжнародній арені,

– прокоментувала українська делегація.

Примітно, що на перемогу Росії національна директорка "Місіс Всесвіт" в Україні чомусь ніяк не відреагувала.