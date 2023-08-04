Найняли професійних акторів, – як блогерка MARKIV знімає власний серіал

Співачка MARKIV після успішної прем'єри композиції "Справжні жінки" отримала багато позитивних відгуків, тому голос жіночої душі готує наступний реліз. Також MARKIV здивувала своїх підписників зйомкою власного серіалу, презентація якого відбудеться вже скоро.

Справжнє ім'я популярної блогерки – Анастасія Марків. Для 24 Каналу вона розповіла про розвиток блогу, зйомки серіалу, а також поділилася думками про українське кіно у час війни.

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Про особистий блог в тіктоці та інстаграмі

Як особистий блог допомагає вам у розвитку кар’єри? Адже це одна з основних сфер вашої діяльності.

Так, блог це одна з моїх основних сфер діяльності. Але ще з початку блогінгу я знала, що буду співати, що хочу розвиватися в цьому напрямку. Однак у мене не було чітких механізмів, тому треба було почати з чогось більш можливого і простого. Зараз у своєму блозі ще більше висвітлюю те, що займаюся музикою. На сьогодні можу чітко сказати, що вже стала на початок шляху музичної кар'єри.

Що допомагає у творчості більше – тікток чи інстаграм?

Тікток – дуже класна платформа для того, щоб просунути пісню та прокачати її. Але мої пісні, такі як "Справжні жінки" або майбутній реліз "Рідні", є доволі глибокими, вони не є танцювальними. В інстаграмі тепліша аудиторія, яка слідкує за тим, коли я виставляю частинку якоїсь авторської пісні, навіть є поціновувачі, які на кожне відео залишають реакції, пишуть коментарі та слідкують за творчістю дуже активно. В тіктоці це більше рекомендації, коли алгоритм викидає на правильну аудиторію, ті люди й дивляться.

Як написала хіт "Справжні жінки"

Як народилася пісня "Справжні жінки"? Адже в ній дуже глибокий та емоційний зміст. Здається, що дівчина, яка її написала, мала пережити багато складних ситуацій.

Ця пісня народилася в дуже складний для мене період і саме тоді стала легким піднесенням, проблиском надії, вірою в себе. Це був той момент, коли я витягувала себе з емоційної ями, і в якийсь момент прийшло відчуття проблиску віри.

MARKIV – "Справжні жінки": дивіться відео онлайн

Зараз активно розвивається все українське. Ви долучаєтесь і до розвитку україномовної музики, і до контенту. Зокрема, випускаєте власний серіал. Це дуже об'ємна частина роботи, необхідна командна робота. Хто допомагає вам у створенні?

Практично все організовуємо я та моя подруга – блогерка Наталя. Це дуже складна насправді ніша, але ми вирішили спробувати, дали виклик собі. Для мене дуже важливою є саме якість, я маю на меті рости в якісному контенті, саме тому ми взялися за цей серіал. Розумію, що все одно будуть помилки, але це досвід, і я вже пишаюся тим, що ми, як мінімум, взялися за це й почали роботу. Команда, яка нам допомагає – це SAMOKHVALOV STUDIO, саме вони займаються знімальною частиною серіалу та монтажем. Але підбір акторів, реквізиту, локацій, всі домовленості, фінансова частина тощо – це все на мені з Наталією.

Ідея виникла, коли сиділи на кухні, – про зйомки власного серіалу

Який основний меседж цього серіалу?

Пам'ятаю, у нас виникла ця ідея, коли сиділи на кухні. Я хотіла створити щось таке, що буде близьке людям і підніме болісні побутові й соціально-побутові теми, те, що дійсно проживають дуже багато хто з українців, зокрема в селах. Я виросла в маленькому місті, тому бачила на власні очі всю соціально-побутову проблематику. Мені хотілося б висвітлити це в гумористичному характері. Перші серії будуть ввідні, там ще не буде життєвих моментів, як ми плануємо далі. Я вже розумію, як далі будуть розвиватися події. Сюжетні лінії будуть внутрішньосімейні. Підійматимуться теми про сім'ю, проблеми між рідними людьми, в основному між сестрами, і їхнє зближення протягом серіалу.

Розкажіть про вашу героїню. Які у вас схожі та відмінні риси?

Справді є багато схожого й багато відмінного. Перш за все, мені відгукується якоюсь мірою внутрішня легкість героїні, хоча, в принципі, я не є такою легкою людиною. Я дуже заморочуюсь, дуже відповідально до всього ставлюся, але внутрішньо тягнуся до того, щоб бути легкою.



Анастасія Марків на зйомках / Фото пресслужби

Наприклад, в силу цієї безвідповідальності вона так нічого в житті й не зробила сама, вона все-все хоче коштом інших. Приїжджаючи в село, претендує на сімейний будинок, в якому не з'являлася багато років, і починає проявляти дуже велику опіку і любов до мами. Насправді вона її дуже любить, але через травми, які отримала в житті, закрилася від світу, начепила легкість і маску "дурочки". Моя героїня живе з цією маскою, але, знімаючи її, виявляється, що насправді за нею дуже глибока людина, яка має переживання, яка дуже любить і вміє любити. Все те, що вона демонструвала – це лише маска, яку начепила на себе, щоб вижити в цьому світі.

Кого ще побачимо на екранах? Чому саме цих людей?

Ми найняли професійних акторів в наш серіал. Олена Крилова – чудова львівська актриса, вона дуже схожа на нас зовнішньо, мені здається навіть частково голосом. Пам'ятаю, коли ми знімали сцену, де Олена Крилова лежить, на ній був реквізит: піжама, схожа на ту, яка була у моєї мами. Я дивлюся й розумію, що якщо сильно примружитися, то таке враження, що це моя мама там лежить.

Ми могли взяти когось з блогерів, чи когось з медійних осіб, й, думаю, що багато хто б захотів, але ми не робили цього, тому що хотіли, щоб насправді гра акторів була професійною, а не просто, тому що це блогери, і вони це краще розпіарять. Для нас, знову ж таки, первинною є якість, тому ми взяли саме цих людей.



Зйомки серіалу Анастасії Марків / Фото пресслужби

Що для вас важливіше – зйомка серіалу чи написання музики?

Я не можу сказати зараз. Мені подобається і зйомка серіалу, і написання музики. Якщо ми говоримо саме про вихід пісень і кар'єру артистки, то, звичайно, мені важливо, щоб це відгукувалося людям, бо інакше немає сенсу творити. Розумію, що моя праця відгукується людям по пісні "Справжні жінки", я це бачу і мені дуже приємно, саме тому зараз й готую наступну пісню "Рідні". Людям дуже зайшло і досі мені пишуть в коментарях і в приватні повідомлення, що чекають нових пісень. Вже є угрупування людей, яке, я впевнена, в майбутньому захоче відвідати мої концерти. Це дуже приємно.

Був стресовий період для мене, – про фільм "Чому я живий" та велике кіно

Ви вже знімалися у фільмі "Чому я живий". Що почерпнули для себе з цього досвіду?

То був стресовий період для мене. По-перше, мені було 19, і з дорослих акторів я була наймолодшою і найнеосвіченішою, всі вже були професіоналами. Мій партнер, який грав мого коханого чоловіка, вже тоді дуже багато де знімався, мав великий досвід роботи на знімальних майданчиках, закінчив акторський факультет. Лише я була не професіоналом, і це дуже сильно мене вибивало зі шкали, бо було дискомфортно усвідомлювати, що я не дотягую й не можу розкритися на повну, бо розумію, що щось роблю не так. Були складності в цьому, але актори дуже класні, старші – допомагали максимально.

"Чому я живий": дивіться трейлер фільму онлайн

Віктор Жданов та Ірина Мельник – чудові люди, які мені допомагали всім на майданчику, направляли мене. Я могла порадитися з ними щодо будь-якого питання, це стосувалося не лише акторської гри. Був випадок, коли я отруїлася десь на пляжі Одеси. Пам'ятаю, як Ірина Мельник мені ще таблетки купувала, мене відкачували на знімальному майданчику. Це був насправді класний досвід, але стресовий у дуже багатьох моментах для мене. Якби зараз це відбувалося, то було б зовсім по-іншому. На той момент я ще була дитиною, й мені було все дуже страшно й по-новому.

Чи плануєте й надалі пробувати себе у великому кіно? Якщо так, то у якому жанрі хочеться попрацювати?

Звичайно я б дуже хотіла пробуватися. Перед початком війни навіть їздила на проби, говорила з режисером, мав би бути чотирисерійний фільм або мінісеріал, розбитий на частини. Він про Україну, не про наш час, а, здається, про сорокові роки. Вже йшла мова про те, що зйомки будуть в березні починатися. Я вважаю, що Україна за останні роки вийшла на новий рівень з кіноіндустрією, бо до цього все було дуже хитко, багато знімали в Росії. А зараз в нас є круті актори, режисери, які, впевнена, будуть розвивати українське кіно і, звичайно, в майбутньому я б хотіла бути залучена. Але, знову ж таки, я і музику люблю, і блог люблю, тому розумію, що все разом не зможу робити. Але те, що зможу – буду.

Чи є актори, режисери, з якими прагнете попрацювати на знімальному майданчику?

Конкретно – ні. Мені дуже подобається працювати з професійними акторами. Наприклад, з Віктором Ждановим я працювала, і розумію, що мені б дуже хотілося ще працювати з ним в інших проєктах. Я просто хотіла б бути частинкою чогось класного, цікавих проєктів і, напевно, повнометражного якісного фільму.

Про українське кіно зараз та після перемоги

Який український фільм часів незалежності для вас є найзнаковішим?

Перше, що мені приходить в голову, від чого я була під сильним враженням, то це фільм "Щедрик", який вийшов у 2022 році. Це справді про якість, і вже показує наше українське кіно з дуже-дуже високої точки.

"Щедрик": дивіться трейлер фільму онлайн

Українське кіно після перемоги. Яке воно?

Я думаю, буде дуже багато фільмів про події, які відбуваються зараз, про війну, і це важливо закріпити у своїй історії, в пам'яті людей, а фільми прекрасно карбують і зберігають цю пам'ять на роки. Для світу було б дуже добре, щоб ці фільми були перекладені англійською й іншими мовами. Думаю, що зараз актори та режисери готуються, вони багато працюють над собою. Бачу це по своїх друзях-акторах, як вони багато працюють, хоч справді це дуже складно. У них немає великих проєктів, вони не можуть реалізовуватися, але я бачу, як вони працюють над собою і вдосконалюються. Після перемоги, якщо ці всі люди, які отак багато працювали, почнуть зніматися й почнуть знімати, то це буде дуже-дуже якісне кіно. Думаю, що гумористична сфера вийде на новий рівень, маю таке передчуття, але, звичайно, більшість фільмів спочатку будуть про війну.