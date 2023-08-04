Настоящее имя популярной блоггерши – Анастасия Марков. Для 24 Канала она рассказала о развитии блога, съемках сериала, а также поделилась мыслями об украинском кино во время войны.

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О личном блоге в тексте и инстаграмме

Как личный блог помогает вам в развитии карьеры? Это ведь одна из основных сфер вашей деятельности.

Да, блог это одна из моих основных сфер деятельности. Но еще с начала блоггинга я знала, что буду петь, что хочу развиваться в этом направлении. Однако у меня не было четких механизмов, поэтому нужно было начать с чего-то более возможного и простого. Сейчас в своем блоге еще больше освещаю то, что занимаюсь музыкой. На сегодняшний день могу четко сказать, что уже стала к началу пути музыкальной карьеры.

Что помогает в творчестве больше – тикток или инстаграмм?

Тикток – очень классная платформа для продвижения песни и прокачки ее. Но мои песни, такие как "Настоящие женщины" или будущий релиз "Родные", достаточно глубокие, они не танцевальные. В инстаграмме более теплая аудитория, которая следит за тем, когда я выставляю часть какой-то авторской песни, даже есть ценители, которые на каждое видео оставляют реакции, пишут комментарии и следят за творчеством очень активно. В тиктоке это больше рекомендации, когда алгоритм выбрасывает на правильную аудиторию, люди и смотрят.

Как написала хит "Настоящие женщины"

Как родилась песня "Настоящие женщины"? Ведь в ней очень глубокое и эмоциональное содержание. Кажется, что написавшая ее девушка должна была пережить много сложных ситуаций.

Эта песня родилась в очень сложный для меня период и именно тогда стала легким воодушевлением, проблеском надежды, верой в себя. Это был тот момент, когда я вытаскивала себя из эмоциональной ямы, и в какой-то момент пришло чувство проблеска веры.

MARKIV – "Настоящие женщины": смотрите видео онлайн

Сейчас активно развивается все украинское. Вы приобщаетесь и к развитию украиноязычной музыки, и к контенту. В частности, выпускаете свой сериал. Это очень большая часть работы, нужная командная работа. Кто помогает вам в создании?

Практически все организовываем я и моя подруга – блоггер Наталья. Это очень сложная действительно ниша, но мы решили попробовать, дали вызов себе. Для меня очень важно именно качество, я цель расти в качественном контенте, именно поэтому мы взялись за этот сериал. Понимаю, что все равно будут ошибки, но это опыт, и я горжусь тем, что мы, как минимум, взялись за это и начали работу. Команда, которая помогает нам – это SAMOKHVALOV STUDIO, именно они занимаются съемочной частью сериала и монтажом. Но подбор актеров, реквизита, локаций, все договоренности, финансовая часть – это все на мне с Наталией.

Идея возникла, когда сидели на кухне, – о съемках собственного сериала

Каков основной месседж этого сериала?

Помню, у нас возникла эта идея, когда сидели на кухне. Я хотела создать что-то такое, что будет близко людям и поднимет болезненные бытовые и социально-бытовые темы, то, что действительно проживают очень многие украинцы, в частности в селах. Я выросла в маленьком городе, поэтому видела своими глазами всю социально-бытовую проблематику. Мне бы хотелось осветить это в юмористическом характере. Первые серии будут вводные, там еще не будет жизненных моментов, как мы планируем дальше. Я уже понимаю, как дальше будут развиваться события. Сюжетные линии будут внутрисемейными. Будут подниматься темы о семье, проблемах между родными людьми, в основном между сестрами, и их сближении на протяжении сериала.

Расскажите о вашей героине. Какие у вас схожие и отличительные черты?

Действительно есть много похожего и много отличного. Прежде всего, мне отзывается в какой-то степени внутренняя легкость героини, хотя, в принципе, я не являюсь таким легким человеком. Я очень морочусь, очень ответственно ко всему отношусь, но внутренне тянусь к тому, чтобы быть легкой.



Анастасия Марков на съемках / Фото прессслужбы

Например, в силу этой безответственности она так ничего в моей жизни и не сделала сама, она все-все хочет за счет других. Приезжая в деревню, претендует на семейный дом, в котором не появлялась много лет, и начинает проявлять очень большую опеку и любовь к маме. На самом деле она ее очень любит, но из-за травм, которые получила в жизни, закрылась от мира, нацепила легкость и маску "дурочки". Моя героиня живет с этой маской, но, снимая ее, оказывается, что на самом деле за ней очень глубокий человек, имеющий переживание, очень любящий и умеющий любить. Все то, что она демонстрировала – это лишь маска, которую нацепила на себя, чтобы выжить в этом мире.

Кого увидим на экранах? Почему именно этих людей?

Мы наняли профессиональных актеров в сериал. Елена Крылова – отличная львовская актриса, она очень похожа на нас внешне, мне кажется даже отчасти голосом. Помню, когда мы снимали сцену, где Елена Крылова лежит, на ней был реквизит: пижама, похожая на ту, которая была у моей мамы. Я смотрю и понимаю, что если сильно сощуриться, то такое впечатление, что это моя мама там лежит.

Мы могли взять кого-то из блоггеров, или кого-то из медийных лиц, и, думаю, что многие бы захотели, но мы не делали этого, потому что хотели, чтобы на самом деле игра актеров была профессиональной, а не просто, потому что это блоггеры, и они это лучше распиарят. Для нас, опять же, первично качество, поэтому мы взяли именно этих людей.



Съемки сериала Анастасии Марков / Фото прессслужбы

Что вам важнее – съемка сериала или написание музыки?

Я не могу сказать сейчас. Мне нравится и съемка сериала, и написание музыки. Если мы говорим именно о выходе песен и карьере артистки, то, конечно, мне важно, чтобы это отзывалось людям, иначе нет смысла творить. Понимаю, что мой труд отзывается людям по песне "Настоящие женщины", я это вижу и мне очень приятно, поэтому сейчас и готовлю следующую песню "Родные". Людям очень зашло до сих пор мне пишут в комментариях и в частные сообщения, ожидающие новых песен. Уже есть группировка людей, которая, я уверена, в будущем захочет посетить мои концерты. Это очень приятно.

Был стрессовый период для меня, – о фильме "Почему я жив" и большом кино

Вы уже снимались в фильме "Почему я жив". Что почерпнули себе из этого опыта?

Это был стрессовый период для меня. Во-первых, мне было 19, и из взрослых актеров я была самой молодой и необразованной, все уже были профессионалами. Мой партнер, который играл моего любимого мужчину, уже тогда очень много снимался, имел большой опыт работы на съемочных площадках, окончил актерский факультет. Только я была не профессионалом, и это очень сильно меня выбивало из шкалы, потому что было дискомфортно осознавать, что я не дотягиваю и не могу раскрыться во всю, потому что понимаю, что что-то делаю не так. Были сложности в этом, но актеры очень классные, старшие – помогали максимально.

"Почему я жив": смотрите трейлер фильма онлайн

Виктор Жданов и Ирина Мельник – замечательные люди, которые помогали мне всем на площадке, направляли меня. Я могла посоветоваться с ними по любому вопросу, это касалось не только актерской игры. Был случай, когда я отравилась где-нибудь на пляже Одессы. Помню, как Ирина Мельник мне еще таблетки покупала, меня откачивали на съемочной площадке. Это был действительно классный опыт, но стрессовый в очень многих моментах для меня. Если бы сейчас это происходило, то было бы совсем по-другому. На тот момент я была еще ребенком, и мне было все очень страшно и по-новому.

Планируете и дальше пробовать себя в большом кино? Если да, то в каком жанре хочется поработать?

Конечно, я бы очень хотела пробоваться. Перед началом войны даже ездила на пробы, говорила с режиссером, должен быть четырехсерийный фильм или минисериал, разбитый на части. Он об Украине, не о нашем времени, а, кажется, о сороковых годах. Уже говорилось о том, что съемки будут в марте начинаться. Я считаю, что Украина за последние годы вышла на новый уровень с киноиндустрией, потому что до этого все было очень шатко, многие снимали в России. А сейчас у нас есть крутые актеры, режиссеры, которые, уверена, будут развивать украинское кино и, конечно, в будущем я хотела бы быть привлечена. Но, опять же, я и музыку люблю и блог люблю, поэтому понимаю, что все вместе не смогу делать. Но то, что смогу – буду.

Есть ли актеры, режиссеры, с которыми хотите поработать на съемочной площадке?

Конкретно – нет. Мне очень нравится работать с профессиональными актерами. Например, с Виктором Ждановым я работала и понимаю, что мне бы очень хотелось еще работать с ним в других проектах. Я просто хотела бы быть частицей чего-то классного, интересного проекта и, наверное, полнометражного качественного фильма.

Об украинском кино сейчас и после победы

Какой украинский фильм времен независимости для вас самый знаковый?

Первое, что мне приходит в голову, от чего я была под сильным впечатлением, это фильм "Щедрик", который вышел в 2022 году. Это действительно о качестве, и уже показывает наше украинское кино с очень высокой точки.

"Щедрик": смотрите трейлер фильма онлайн

Украинское кино после победы. Какая она?

Я думаю, будет очень много фильмов о происходящих сейчас событиях, о войне, и это важно закрепить в своей истории, в памяти людей, а фильмы прекрасно чеканят и хранят эту память на годы. Для мира было бы очень хорошо, чтобы эти фильмы были переведены на английский и другие языки. Думаю, сейчас актеры и режиссеры готовятся, они много работают над собой. Вижу это по своим друзьям-актерам, как они много работают, хотя это очень сложно. У них нет больших проектов, они не могут реализовываться, но я вижу, как они работают над собой и усовершенствуются. После победы, если все эти люди, которые так много работали, начнут сниматься и начнут снимать, то это будет очень-очень качественное кино. Думаю, что юмористическая сфера выйдет на новый уровень, у меня такое предчувствие, но, конечно, большинство фильмов сначала будут о войне.