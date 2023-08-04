Справжнє ім'я популярної блогерки – Анастасія Марків. Для 24 Каналу вона розповіла про розвиток блогу, зйомки серіалу, а також поділилася думками про українське кіно у час війни.

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Про особистий блог в тіктоці та інстаграмі

Як особистий блог допомагає вам у розвитку кар’єри? Адже це одна з основних сфер вашої діяльності.

Так, блог це одна з моїх основних сфер діяльності. Але ще з початку блогінгу я знала, що буду співати, що хочу розвиватися в цьому напрямку. Однак у мене не було чітких механізмів, тому треба було почати з чогось більш можливого і простого. Зараз у своєму блозі ще більше висвітлюю те, що займаюся музикою. На сьогодні можу чітко сказати, що вже стала на початок шляху музичної кар'єри.

Що допомагає у творчості більше – тікток чи інстаграм?

Тікток – дуже класна платформа для того, щоб просунути пісню та прокачати її. Але мої пісні, такі як "Справжні жінки" або майбутній реліз "Рідні", є доволі глибокими, вони не є танцювальними. В інстаграмі тепліша аудиторія, яка слідкує за тим, коли я виставляю частинку якоїсь авторської пісні, навіть є поціновувачі, які на кожне відео залишають реакції, пишуть коментарі та слідкують за творчістю дуже активно. В тіктоці це більше рекомендації, коли алгоритм викидає на правильну аудиторію, ті люди й дивляться.

Як написала хіт "Справжні жінки"

Як народилася пісня "Справжні жінки"? Адже в ній дуже глибокий та емоційний зміст. Здається, що дівчина, яка її написала, мала пережити багато складних ситуацій.

Ця пісня народилася в дуже складний для мене період і саме тоді стала легким піднесенням, проблиском надії, вірою в себе. Це був той момент, коли я витягувала себе з емоційної ями, і в якийсь момент прийшло відчуття проблиску віри.

MARKIV – "Справжні жінки": дивіться відео онлайн

Зараз активно розвивається все українське. Ви долучаєтесь і до розвитку україномовної музики, і до контенту. Зокрема, випускаєте власний серіал. Це дуже об'ємна частина роботи, необхідна командна робота. Хто допомагає вам у створенні?

Практично все організовуємо я та моя подруга – блогерка Наталя. Це дуже складна насправді ніша, але ми вирішили спробувати, дали виклик собі. Для мене дуже важливою є саме якість, я маю на меті рости в якісному контенті, саме тому ми взялися за цей серіал. Розумію, що все одно будуть помилки, але це досвід, і я вже пишаюся тим, що ми, як мінімум, взялися за це й почали роботу. Команда, яка нам допомагає – це SAMOKHVALOV STUDIO, саме вони займаються знімальною частиною серіалу та монтажем. Але підбір акторів, реквізиту, локацій, всі домовленості, фінансова частина тощо – це все на мені з Наталією.

Ідея виникла, коли сиділи на кухні, – про зйомки власного серіалу

Який основний меседж цього серіалу?

Пам'ятаю, у нас виникла ця ідея, коли сиділи на кухні. Я хотіла створити щось таке, що буде близьке людям і підніме болісні побутові й соціально-побутові теми, те, що дійсно проживають дуже багато хто з українців, зокрема в селах. Я виросла в маленькому місті, тому бачила на власні очі всю соціально-побутову проблематику. Мені хотілося б висвітлити це в гумористичному характері. Перші серії будуть ввідні, там ще не буде життєвих моментів, як ми плануємо далі. Я вже розумію, як далі будуть розвиватися події. Сюжетні лінії будуть внутрішньосімейні. Підійматимуться теми про сім'ю, проблеми між рідними людьми, в основному між сестрами, і їхнє зближення протягом серіалу.

Розкажіть про вашу героїню. Які у вас схожі та відмінні риси?

Справді є багато схожого й багато відмінного. Перш за все, мені відгукується якоюсь мірою внутрішня легкість героїні, хоча, в принципі, я не є такою легкою людиною. Я дуже заморочуюсь, дуже відповідально до всього ставлюся, але внутрішньо тягнуся до того, щоб бути легкою.



Анастасія Марків на зйомках / Фото пресслужби

Наприклад, в силу цієї безвідповідальності вона так нічого в моєму житті й не зробила сама, вона все-все хоче коштом інших. Приїжджаючи в село, претендує на сімейний будинок, в якому не з'являлася багато років, і починає проявляти дуже велику опіку і любов до мами. Насправді вона її дуже любить, але через травми, які отримала в житті, закрилася від світу, начепила легкість і маску "дурочки". Моя героїня живе з цією маскою, але, знімаючи її, виявляється, що насправді за нею дуже глибока людина, яка має переживання, яка дуже любить і вміє любити. Все те, що вона демонструвала – це лише маска, яку начепила на себе, щоб вижити в цьому світі.

Кого ще побачимо на екранах? Чому саме цих людей?

Ми найняли професійних акторів в наш серіал. Олена Крилова – чудова львівська актриса, вона дуже схожа на нас зовнішньо, мені здається навіть частково голосом. Пам'ятаю, коли ми знімали сцену, де Олена Крилова лежить, на ній був реквізит: піжама, схожа на ту, яка була у моєї мами. Я дивлюся й розумію, що якщо сильно примружитися, то таке враження, що це моя мама там лежить.

Ми могли взяти когось з блогерів, чи когось з медійних осіб, й, думаю, що багато хто б захотів, але ми не робили цього, тому що хотіли, щоб насправді гра акторів була професійною, а не просто, тому що це блогери, і вони це краще розпіарять. Для нас, знову ж таки, первинною є якість, тому ми взяли саме цих людей.



Зйомки серіалу Анастасії Марків / Фото пресслужби

Що для вас важливіше – зйомка серіалу чи написання музики?

Я не можу сказати зараз. Мені подобається і зйомка серіалу, і написання музики. Якщо ми говоримо саме про вихід пісень і кар'єру артистки, то, звичайно, мені важливо, щоб це відгукувалося людям, бо інакше немає сенсу творити. Розумію, що моя праця відгукується людям по пісні "Справжні жінки", я це бачу і мені дуже приємно, саме тому зараз й готую наступну пісню "Рідні". Людям дуже зайшло і досі мені пишуть в коментарях і в приватні повідомлення, що чекають нових пісень. Вже є угрупування людей, яке, я впевнена, в майбутньому захоче відвідати мої концерти. Це дуже приємно.

Був стресовий період для мене, – про фільм "Чому я живий" та велике кіно

Ви вже знімалися у фільмі "Чому я живий". Що почерпнули для себе з цього досвіду?

То був стресовий період для мене. По-перше, мені було 19, і з дорослих акторів я була наймолодшою і найнеосвіченішою, всі вже були професіоналами. Мій партнер, який грав мого коханого чоловіка, вже тоді дуже багато де знімався, мав великий досвід роботи на знімальних майданчиках, закінчив акторський факультет. Лише я була не професіоналом, і це дуже сильно мене вибивало зі шкали, бо було дискомфортно усвідомлювати, що я не дотягую й не можу розкритися на повну, бо розумію, що щось роблю не так. Були складності в цьому, але актори дуже класні, старші – допомагали максимально.

"Чому я живий": дивіться трейлер фільму онлайн

Віктор Жданов та Ірина Мельник – чудові люди, які мені допомагали всім на майданчику, направляли мене. Я могла порадитися з ними щодо будь-якого питання, це стосувалося не лише акторської гри. Був випадок, коли я отруїлася десь на пляжі Одеси. Пам'ятаю, як Ірина Мельник мені ще таблетки купувала, мене відкачували на знімальному майданчику. Це був насправді класний досвід, але стресовий у дуже багатьох моментах для мене. Якби зараз це відбувалося, то було б зовсім по-іншому. На той момент я ще була дитиною, й мені було все дуже страшно й по-новому.

Чи плануєте й надалі пробувати себе у великому кіно? Якщо так, то у якому жанрі хочеться попрацювати?

Звичайно я б дуже хотіла пробуватися. Перед початком війни навіть їздила на проби, говорила з режисером, мав би бути чотирисерійний фільм або мінісеріал, розбитий на частини. Він про Україну, не про наш час, а, здається, про сорокові роки. Вже йшла мова про те, що зйомки будуть в березні починатися. Я вважаю, що Україна за останні роки вийшла на новий рівень з кіноіндустрією, бо до цього все було дуже хитко, багато знімали в Росії. А зараз в нас є круті актори, режисери, які, впевнена, будуть розвивати українське кіно і, звичайно, в майбутньому я б хотіла бути залучена. Але, знову ж таки, я і музику люблю, і блог люблю, тому розумію, що все разом не зможу робити. Але те, що зможу – буду.

Чи є актори, режисери, з якими прагнете попрацювати на знімальному майданчику?

Конкретно – ні. Мені дуже подобається працювати з професійними акторами. Наприклад, з Віктором Ждановим я працювала, і розумію, що мені б дуже хотілося ще працювати з ним в інших проєктах. Я просто хотіла б бути частинкою чогось класного, цікавих проєктів і, напевно, повнометражного якісного фільму.

Про українське кіно зараз та після перемоги

Який український фільм часів незалежності для вас є найзнаковішим?

Перше, що мені приходить в голову, від чого я була під сильним враженням, то це фільм "Щедрик", який вийшов у 2022 році. Це справді про якість, і вже показує наше українське кіно з дуже-дуже високої точки.

"Щедрик": дивіться трейлер фільму онлайн

Українське кіно після перемоги. Яке воно?

Я думаю, буде дуже багато фільмів про події, які відбуваються зараз, про війну, і це важливо закріпити у своїй історії, в пам'яті людей, а фільми прекрасно карбують і зберігають цю пам'ять на роки. Для світу було б дуже добре, щоб ці фільми були перекладені англійською й іншими мовами. Думаю, що зараз актори та режисери готуються, вони багато працюють над собою. Бачу це по своїх друзях-акторах, як вони багато працюють, хоч справді це дуже складно. У них немає великих проєктів, вони не можуть реалізовуватися, але я бачу, як вони працюють над собою і вдосконалюються. Після перемоги, якщо ці всі люди, які отак багато працювали, почнуть зніматися й почнуть знімати, то це буде дуже-дуже якісне кіно. Думаю, що гумористична сфера вийде на новий рівень, маю таке передчуття, але, звичайно, більшість фільмів спочатку будуть про війну.