Дружина Андрія Бєднякова розсекретила громадянство сина та сказала, коли повернеться до України

Дружина шоумена Андрія Бєднякова Анастасія Коротка наразі з дітьми перебуває у США. Вона виїхала під час війни та вже там народила сина Остапа. Яке громадянство отримав хлопчик та коли сім'я повернеться до України – читайте нижче.

Яке громадянство у сина Бєднякова

Остапу лише 4 місяці, народився він в Америці 20 жовтня цього року. Анастасія зізналася, що зараз у дитини американське громадянство.

До теми Мами зрозуміють, – дружина Бєднякова показала свої будні з двома дітьми

Проте, за її словами, у майбутньому у хлопчика буде все таки українське громадянство.

Поки що американське, тому що це пов'язано з документами, щоб ми могли тут перебувати, щоб для нього все було легше. Але ми, звісно, зробимо українське громадянство. Це паперові історії, які я зараз не можу зробити. Якби ми зараз зібрались і поїхали до України, ми швиденько зробили б українське громадянство,

– пояснила Коротка.

Анастасія додає, що зробити українське громадянство можна також в Сан-Франциско, але з двома дітьми на руках це було б важко зробити.

Дружина Бєднякова зізналася, що зараз чекає знайому, яка допоможе їй оформити сину необхідні документи, аби він мав українське громадянство.

Коли дружина Бєднякова повернеться до України

Анастасія розповіла, що говорила про це з дітьми. Її донька Ксенія наголосила, що там сирени, а в неї через це великий страх.

"Вона, коли ми були в Україні, здригалася… Ми, напевно, навряд чи виїжджали, якби я не була вагітна. Якби ми були вдвох з Андрієм, ми б взагалі не виїхали, я знаю точно. Але коли є діт – мені стрьомно", – зазначила зіркова мама.

Дружина шоумена додає, що дочекається, коли буде відносно безпечно для дітей. "Якщо є можливість наразі бути в безпеці моїм дітям, вони будуть в безпеці", – наголосила Коротка.

Чи дорого жити в США

Зараз Анастасія з дітьми проживає в Каліфорнії. Вона пояснила, що перший за вартістю життя у США – це Нью-Йорк, другий – Каліфорнія.

Тут можна жити як і дешево, так і багато. Проте, все одно це дорожче. Наприклад, коли порівнюю яйця, я офігіваю. За 12 штук я плачу 4 долари (147 гривень). Тому я більше не переводжу на гривні,

– пожартувала вона.

Короткова пригадує, що з великими зусиллями знайшла квартиру.

"Тут, ким би ти не був, якщо в тебе немає папірця – ти ніхто. Ми винаймаємо квартиру в районі студентів. Шукали житло цілий місяць. Мені потрібно було довести, що в мене є робота і я здатна платити, адже вигнати за несплату не можуть за законом. У квартирі є зал, і дві спальні", – розповіла вона.

Дивіться інтерв'ю з Анастасією Короткою: відео

Нагадаємо, що у вересні Андрій Бєдняков виїжджав у США на презентацію благодійної Фундації Олени Зеленської і зробив сюрприз доньці Ксенії, яка напередодні святкувала день народження. Зіркові батьки влаштували дівчинці квест по квартирі, фінальним презентом якого був він на порозі її будинку. Дівчинка зі сльозами кинулася в його обійми.