Какое гражданство у сына Беднякова

Остапу всего 4 месяца, родился он в Америке 20 октября в этом году. Анастасия призналась, что сейчас у ребенка американское гражданство.

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Однако, по ее словам, в будущем у мальчика будет все-таки украинское гражданство.

Пока что американское, потому что это связано с документами, чтобы мы могли здесь находиться, чтобы для него все было легче. Но мы, конечно, сделаем украинское гражданство. Это бумажные истории, которые я сейчас не могу сделать. Если бы мы сейчас собрались и поехали в Украину, мы быстренько сделали бы украинское гражданство,

– объяснила Короткая.

Анастасия добавляет, что сделать украинское гражданство можно также в Сан-Франциско, но с двумя детьми на руках это было бы трудно.

Жена Беднякова призналась, что сейчас ждет знакомую, которая поможет ей оформить сыну необходимые документы, чтобы у него было украинское гражданство.

Когда жена Беднякова вернется в Украину

Анастасия рассказала, что говорила об этом с детьми. Ее дочь Ксения подчеркнула, что там сирены, а у нее из-за этого большой страх.

"Она, когда мы были в Украине, вздрагивала… Мы, наверное, вряд ли уезжали, если бы я не была беременна. Если бы мы были вдвоем с Андреем, мы бы вообще не уехали, я знаю точно. Но когда есть дети – мне стрьомно", – отметила звездная мама.

Жена шоумена добавляет, что дождется, когда будет относительно безопасно для детей. "Если есть возможность быть в безопасности моим детям, они будут в безопасности", – подчеркнула Короткая.

Дорого ли жить в США

В настоящее время Анастасия с детьми проживает в Калифорнии. Она объяснила, что первый по стоимости жизни в США – это Нью-Йорк, второй – Калифорния.

Здесь можно жить как дешево, так и много. Однако все равно это дороже. Например, когда сравниваю яйца, я офигиваю. За 12 штук я плачу 4 долара (147 гривен). Поэтому я больше не перевожу на гривны,

– пошутила она.

Короткова напоминает, что с большим трудом нашла квартиру.

"Здесь, кем бы ты ни был, если у тебя нет бумажки – ты никто. Мы снимаем квартиру в районе студентов. Искали жилье целый месяц. Мне нужно было доказать, что у меня есть работа и я способна платить, ведь выгнать за неуплату не могут по закону. В квартире есть зал, и две спальни", – рассказала она.

Смотрите интервью с Анастасией Короткой: видео

Напомним, что в сентябре Андрей Бедняков выезжал в США на презентацию благотворительного Фонда Елены Зеленской и преподнес сюрприз дочери Ксении, которая накануне праздновала день рождения. Звездные родители устроили девочке квест по квартире, финальным презентом которого он был на пороге ее дома. Девочка со слезами бросилась в его объятия.