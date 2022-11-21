Дружина Андрія Бєднякова заради власної безпеки та безпеки дітей живе у США. Там вона виховує донечку та новонародженого сина. В інстаграм-сторіз Анастасія Коротка відповіла на запитання від шанувальників.

До слова Коля Сєрга показав трофеї з Херсона: мережа просить поділитися з Зеленським – фото

Дружина Бєднякова про те, як справляється з дітьми

Анастасія Коротка розповіла, як дає раду двом дітям. Вона поділилась, що багато чого зі своєї рутини не встигає, але намагається піклуватись про себе. Ведуча також поділилась кадрами зі своїх буднів.

Так я нічого не встигаю. Нормальний масаж обличчя вже пів року не робила, манікюр – взагалі мовчу. Але для себе вирішила, що обов'язково кожен день чищу зуби (мами новонароджених мене зрозуміють), миюся в холодному душі й застеляю ліжко! Щоб відчувати себе людиною,

– поділилась дружина Бєднякова.



Дружина Бєднякова про материнство / Фото з інстаграм-сторіз

Також Анастасія зізналась, чи добре сприйняла старша донька новонародженого братика. "Вона на нього дуже чекала. Але трішки ревнощів теж було. Зараз дуже любить. Весь час цілує і хоче взяти на руки. Подивимось, як далі буде, коли почне її іграшки забирати".



Дружина Бєднякова про материнство / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, нещодавно Анастасія розсекретила ім'я новонародженого сина. Малюка вирішили назвати Остапом.

Коли дізналась про вагітність

Ведуча Анастасія Коротка розповіла, що дізналась про вагітність ще до початку вторгнення – в День святого Валентина, та ще й випадково.



Дружина Бєднякова про материнство / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, що розсекретила свою вагітність дружина Андрія Бєднякова на початку вересня – тоді вона опублікувала фото з округлим животиком. Вже через кілька тижнів стало відомо, що зіркова сім'я поповнилась малюком.