Кубино-испанская актриса Ана де Армас стала звездой нового выпуска журнала The Sunday Times Style. Женщина предстала в весьма пикантных и провокационных образах на фоне слухов о расставании с Аффлеком.

Источник: The Sunday Times Style

Автором фотосессии стал американский фотограф Томас Уайтсайд. Недавно он снимал для глянца Vogue Arabia Лили Коллинз.

К слову Бен Аффлек и Ана де Армас разошлись: известна причина

Ана де Армас снялась в фотосессии

Стилистом съемки стала Кэролин Фо. В пикантной фотосессии звезда будущего фильма о Джеймсе Бонде надела несколько стильных классических образов в сочетании с изысканными украшениями от Only Natural Diamonds. Украшения этого бренда недавно имели честь появиться в популярном сериале "Бриджертоны" от Netflix.

Ана де Армас для The Sunday Times Style: фото / The Sunday Times Style

Кроме стильных образов, внимание поклонников привлекла откровенность актрисы – женщина демонстрировала свою грудь в бюстгальтере и боди, а также позировала без белья.

Что известно о романе Аффлека и де Армас?

Напомним, что пара Аны де Армас и голливудского актера Бена Аффлека недавно разошлась по непонятным причинам. После очередного неудачного романа в 1 год мужчина зарекся больше ни с кем не иметь отношений в будущем. Актеры познакомились на съемочной площадке ленты "Глубокая вода", где сыграли супругов. После нескольких месяцев романа женщина переехала жить к актеру в Лос-Анджелес и даже познакомилась с его друзьями и родственниками.