Голлівудські зірки Ана де Армас та Бен Аффлек розійшлись за рік стосунків. Після завершення роману кубино-іспанська актриса наважилась на кардинальні зміни іміджу та постала з новою зачіскою.

Джерело: інстаграм Ани де Армас

32-річна красуня підстригла волосся та чубчик. Шанувальники впевнені, що сміливий експеримент знаменитості пов'язаний з важким переживанням розриву з Беном Аффлеком.

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Ана де Армас змінила зачіску

В особистому профілі кіноакторка опублікувала нове фото в ніжному образі. Вона постала в повітряній білій сукні з квітковим принтом. Ана де Армас нанесла легкий макіяж, підкресливши губи та очі. Проте всю увагу 3,8-мільйонної аудиторії прихильників привернула нова зачіска зірки.

Акторка підстригла довге волосся та зробила чубчик. Тепер вона красуватиметься в кадрі з боб-каре. Додамо, що шанувальники Ани де Армас помітили зміни іміджу зірки ще кілька тижнів тому, коли в пресі вперше заговорили про завершення роману акторів.



Ана де Армас з новою зачіскою / Фото Instagram / @ana_d_armas

Що відомо про стосунки Ани де Армас і Бена Аффлека

Зірки познайомились на знімальному майданчику стрічки "Глибока вода". Дружні посиденьки в барі швидко переросли в роман. У березні минулого року закохані влаштували романтичну поїздку на Кубу, а вже у квітні Ана де Армас переїхала в маєток Бена Аффлека в Лос-Анджелесі. Згодом актриса познайомилась з дітьми та рідними коханого.