Голливудские звезды Ана де Армас и Бен Аффлек разошлись через год отношений. После завершения романа кубино-испанская актриса решилась на кардинальные изменения имиджа и предстала с новой прической.

Источник: инстаграм Аны де Армас

32-летняя красавица подстригла волосы и челку. Поклонники уверены, что смелый эксперимент знаменитости связан с тяжелым переживанием разрыва с Беном Аффлеком.

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Ана де Армас сменила прическу

В личном профиле киноактриса опубликовала новое фото в нежном образе. Она появилась в воздушном белом платье с цветочным принтом. Ана де Армас нанесла легкий макияж, подчеркнув губы и глаза. Однако все внимание 3,8-миллионной аудитории поклонников привлекла новая прическа звезды.

Актриса подстригла длинные волосы и сделала челку. Теперь она будет красоваться в кадре с боб-каре. Добавим, что поклонники Аны де Армас заметили изменения имиджа звезды еще несколько недель назад, когда в прессе впервые заговорили о завершении романа актеров.



Ана де Армас с новой прической / Фото Instagram / @ana_d_armas

Что известно об отношениях Ані де Армас и Бена Аффлека

Звезды познакомились на съемочной площадке фильма "Глубокая вода". Дружеские посиделки в баре быстро переросли в роман. В марте прошлого года влюбленные устроили романтическую поездку на Кубу, а уже в апреле Ана де Армас переехала в имение Бена Аффлека в Лос-Анджелесе. Впоследствии актриса познакомилась с детьми и родными возлюбленного.

В начале января 2021 года стало известно о разрыве голливудской пары. Инициатором расставания стала Ана де Армас. Она не хочет жить в Лос-Анджелесе, а переехать в другой город Бен Аффлек не может из-за троих детей от первого брака с Дженнифер Гарнер. Впоследствии стало известно, что актер тяжело переживает разрыв и решил остаться холостяком.