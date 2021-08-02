У матеріалі під назвою "Темношкіра телеведуча стверджує, що топовий український політик назвав її "ризиком для рейтингів" Кароліна Ашіон розповіла, що наважилась зізнатись про власну історію заради тисяч темношкірих людей, які живуть в Україні. Їй неприємно, що Ткаченко вирішив змішати питання расизму та політики.

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Олександр Ткаченко відмовився давати коментар американському ЗМІ, але його представники надіслали журналістам коментар для видання "Гордон", у якому міністр натякав на необ'єктивному ставленні до себе телеканалу, що належить п'ятому президенту Петру Порошенку, і де зараз працює Ашіон. Йшлось про канал "Прямий".

Міністр публічно бреше, це ганьба. Ткаченко тепер закидає мені якісь політичні мотиви, але перекручувати факти – це неправильно. Я була обережна з тим, щоби не змішувати питання расизму з політикою. Я вирішила заговорити про це виключно заради тисяч темношкірих українців, яких ранять так само, як мене, які страждають від расистських коментарів,

– заявила Ашіон.

У матеріалі видання журналісти згадали не лише ситуацію з расизмом в Ашіон, а нещодавній скандал із "Дизель шоу". Комік Віктор Вемуна розповів, що його та сестру запрошували до участі в номері програми "Дизель шоу" під назвою "Тарас-Папуас", але ті відмовились від участі. Натомість у номер запросили інших темношкірих акторів, де зі сцени лунали расистські жарти.

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У виданні The Daily Beast наголосили, що останніми роками українські міста привертають увагу іноземних туристів, але явище расизму досі не зникло як і в багатьох інших пострадянських країнах.

"Проблема буденного расизму існує, але дискусія не почнеться, доки народ не вирішить, "Україна для українців", як вимагають деякі націоналісти, або це "плавильний казан". Суспільство поки не визначилося", – зазначив у коментарі видання журналіст Євген Кисельов.

Що відомо про скандал Ашіон і Ткаченка