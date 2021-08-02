В материале под названием "Темнокожая телеведущая утверждает, что топовый украинский политик назвал ее "риском для рейтингов" Каролина Ашион рассказала, что решилась признаться о собственной истории ради тысяч темнокожих людей, которые живут в Украине. Ей неприятно, что Ткаченко решил смешать вопрос расизма и политики.

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Александр Ткаченко отказался давать комментарий американскому СМИ, но его представители прислали журналистам комментарий для издания "Гордон", в котором министр намекал на необъективное отношение к себе телеканала, принадлежащего пятому презеденту Петру Порошенко, и где работает Ашион. Речь шла о канале "Прямой".

Министр публично лжет, это позор. Ткаченко теперь приписывает мне какие-то политические мотивы, но искажать факты – это неправильно. Я была осторожна с тем, чтобы не смешивать вопрос расизма с политикой. Я решила заговорить об этом исключительно ради тысяч темнокожих украинцев, которых ранят так же, как меня, и которые страдают от расистских комментариев,

– заявила Ашион.

В материале издания журналисты вспомнили не только ситуацию с расизмом у Ашион, а недавний скандал с "Дизель шоу". Комик Виктор Вемуна рассказал, что его и сестру приглашали для участия в номере программы "Дизель шоу" под названием "Тарас-Папуас", но те отказались от участия. Тогда в номер пригласили других темнокожих актеров, где со сцены звучали расистские шутки.

К слову В "Дизель шоу" ответили на упреки о расизме и гомофобии

В издании The Daily Beast отметили, что в последние годы украинские города привлекают внимание иностранных туристов, но явление расизма до сих пор не исчезло как и во многих других постсоветских странах.

"Проблема обычного расизма существует, но дискуссия не начнется, пока народ не решит, "Украина для украинцев", как требуют некоторые националисты, или это "плавильный котел". Общество пока не определилось", – отметил в комментарии изданию журналист Евгений Киселев.

Что известно о скандале Ашион и Ткаченко