Ведуча розповіла, що 6 років тому Олександр Ткаченко нібито відмовив їй у кастингу на ранкове шоу на каналі "2+2". Він начебто відсилався на рейтинги програми, на які міг би повпливати колір шкіри жінки. Згодом вона звільнилася з телеканалу.

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"Перед тим, як з'явитися в ефірі каналу "Прямий", я працювала на "2+2". Одного разу, дізнавшись про кастинг ведучих для ранкового шоу, я запитала у тоді ще генпродюсера "1+1 медіа" Олександра Ткаченка: "Чи не могла б я взяти в ньому участь?". Відповідь була карколомною: "Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб... Я не готовий ризикувати рейтингами... ". Далі – шок, море сліз і звільнення. Чи бачила я себе в дзеркало? Так, бачила. Начебто нормальна. Та, певно, кольором шкіри для "1+1" не вийшла, на "Антоніну" (збірний образ глядача "Плюсів") не схожа", – розповіла Ашіон.

Телеведуча додала, що після 6 років мовчання вона знову зустріла Ткаченка з його дружиною на львівському фестивалі Leopolis Jazz Fest. Ведуча вирішила нагадати йому за цей епізод, але у відповідь почула майже ті самі слова.

"Я нагадала Ткаченку про той епізод. І знову отримала у відповідь "нетлєнку". "Так, а що ви хотіли б від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав?". Я остовпіла. Але дружина міністра не мовчала. І навіть тикала мені чомусь, вважаючи за свій обов'язок, напевно, захистити чоловіка. Ну що ж, похвально. "Так, а може мені ще вибачення у вас попросити? ", – сказав Ткаченко з "посмішкою" на обличчі, – доповнила Ашіон.

Жінка переконана, що навіть зараз можна було б знайти для відмови значно делікатніші слова. Вона чекала на вибачення, а у відповідь почула хамство.

Можна було тепер просто вибачитися по-людськи? Звісно. А так це не просто хамство. Це расизм, народ. Вже я-то знаю, що це… Який, зрештою, з Ткаченко расист? Насправді це, на мою думку, – відсутність широти характеру, польоту фантазії, вміння приймати несподівані, сміливі, нестандартні рішення, які не вписуються в шаблонні уявлення про те, що сподобається, а що не сподобається нашій публіці. Боязнь ризикувати,

– підсумувала Кароліна.

Реакція Олександра Ткаченка

Міністр культури вже публічно відреагував на звинувачення у расизмі у коментарі до допису. За його словами, він як гендиректор холдингу не проводив кастинги, тому всі звинувачення відкидає, повідомляють у "Детектор Медіа".

Ви згадуєте період, коли хотіли перейти з "2+2" на "Плюси". Внесу невеличку ясність. Це не була моя пряма робота проводити кастинги ведучих на роботу. Ми були колегами впродовж років. Прикро, що через ваше не отримання позиції на іншому каналі того самого холдингу у вас склалося таке образливе враження. У моїх командах менеджерів і менеджерок у будь-якій компанії чи організації – завжди був і є баланс. Я – за різноманітність, інклюзивність і бачення у різниці цінності, яку варто примножувати,

– заявив міністр.