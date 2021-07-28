Художній керівник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов і шеф-редактор Олексій Бланар заявили, що не жартували над темношкірими й представниками ЛГБТ-спільноти. Вони нібито висміювали тенденції світового кінематографа.

Важливо Дно пробито, – "Дизель шоу" втрапили у скандал через расистські жарти

Команда "Дизель шоу" створила номер "Тарас-Папуас" після того, як довідалась, що фея у фільм "Попелюшка" буде гендерно-нейтральною. До слова, її грає популярний американський актор Біллі Портер.

Крім того, гумористів обурило, що престижна кінопремія "Оскар" випустила низку квот, які визначають кількість жінок, представників етнічних груп та ЛГБТ-спільноти на знімальному майданчику.

Цим роликом ми точно не хотіли нікого образити, це справжнісінький приклад сатири. Ми висміяли тенденції світового кіно, намагаючись захистити українську класику від популярних рішень,

– йдеться в заяві "Дизель шоу".

Ба більше, Крутоголов і Бланар вважають неприпустимим сміятися з віросповідання, свободи вибору та людського здоров'я. На їхню думку, у номері "Тарас-Папуас" немає ані расистських, ані гомофобних жартів. Заяви блогера Віктора Вемуна вони назвали "неіснуючими дурницями".

До слова, "неіснуючі дурниці" зауважив не лише комік Віктор Вемуна, якого запрошували в номер, а й зірки українського шоу-бізу – Джамала, Олександра Заріцька з гурту KAZKA, Alyona Alyona.