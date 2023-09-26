Вагітну українську продюсерку пограбували на трасі в Іспанії: допоміг далекобійник-українець

Українську продюсерку Алю Касперську пограбували просто на трасі в Іспанії. Шахраї обманом попросили її зупинити авто, звідки вкрали сумку з документами та гроші. Допоміг вагітній жінці далекобійник з Білої Церкви.

Продюсерка навіть намагалася наздогнати злочинців, але не змогла їх впіймати. Касперська поділилася деталями інциденту в соцмережі.

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Алю Касперську пограбували в Іспанії

У цей день продюсерка погано почувалася, адже зараз вагітна. Їй здалося, що машину "вело", вона їхала в правій смузі зі швидкістю 70-80 кілометрів на годину.

Незнайомі чоловіки подали їй сигнал на дорозі, що з авто не все добре. Поки один з них відволікав українку, другий забрав сумку. Це побачила донька Касперської, яка сиділа в машині.

Всі мої цінні речі лежали в одному рюкзаку. Раніше я завжди розділяла гроші – картки – документи, але війна привчила мене до того, що все має бути в одному місці, щоб схопити та побігти,

– пояснила Аля Касперська.

Продюсерка наздогнала злочинців, але не змогла їх зловити на дорозі. На жаль, в авто не залишилося пального, щоб доїхати до кінцевого пункту, тож вона просто чекала на трасі.

Повз проїжджав далекобійник з Білої Церкви. Він помітив українські номери та зупинився. Чоловік віддав свої останні 50 євро Касперській.