Акторка поспішала до театру, коли помітила, що її авто забрав евакуатор. Тому Саліванчук довелося брати таксі, яке стояло просто на вулиці.

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Зірка запізнювалася, тож погодилася їхати з цим таксистом. І хоч поїздка зайняла лиш 6 хвилин, таксист почав вимагати з Анни 300 гривень. Зірка була шокована і відмовилася платити такі гроші.

Нам їхати хвилин шість, а він просить 300 гривень. Я кажу: "Ви що? Здуріли? Які 300 гривень? Ми їхали шість хвилин! Максимум 100 гривень я вам даю!". Він зачиняє авто та везе мене назад на місце,

– розповіла Саліванчук.



Анна Саліванчук розповіла про нахабного таксиста / Фото з інстаграму

Акторка розуміє свою вину, адже заздалегідь не запитала, скільки це коштуватиме.

Проте знаменитість була шокована такою поведінкою водія. Артистка зізналась, що просто вискочила з авто. Водночас водій ще й обматюкав акторку.

Був затор, у нього було старе авто, де можна було самому відкрити дверцята. Я відкрила і вибігла на ходу. Він ще й мене обматюкав,

– додала артистка.

Якби не запізнення, Саліванчук викликала б поліцію.