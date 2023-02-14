Alyosha звернулася до Тараса Тополі

Хоч День закоханих Олена і Тарас проводять за тисячі кілометрів одне від одного, пара зізнається, що відстань лише зміцнила їхні стосунки, пише 24 Канал. І в цей день кохання Alyosha з любов'ю звернулася до коханого Тараса Тополі.

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Українська співачка зізнається, що не уявляє свого життя без чоловіка – Тараса Тополі.

Як можу жити без тебе?! Ти моє все! Кохання творить дива! Українці точно знають, що таке кохання! Нехай квітне в наших серцях до кінця!

– сказала Олена.

Пара мило привітала один одного з Днем закоханих

Тарас Тополя та його дружина Alyosha зворушили мережу спільними фото та чарівними словами кохання.

Співачка Alyosha опублікувала милий допис зі словами: "Кохаю тебе, Тополька!". Крім того, артистка додала зворушливі слова, наголосивши, що Тарас – воїн за правду і любов у всьому, його сім'я пишається ним.

Водночас сам Тарас Тополя привітав дружину зі святом більш лаконічно. "З Днем закоханих, Alyosha. Дякую за любов, сім‘ю і трьох Тополяток. Кохаю", – написав він.



Тарас Тополя та Олена привітали один одного з Днем Закоханих / Фото з соцмереж

До слова, 24 Канал підготував романтичну добірку про те, як зірки вітають своїх коханих з Днем святого Валентина. Романтичними зізнаннями зворушили мережу, зокрема, Тарас Тополя та його дружина Alyosha, Потап, Тарас Цимбалюк, Катерина Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим та інші.