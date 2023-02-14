Alyosha обратилась к Тарасу Тополе

Хотя День влюбленных Елена и Тарас проводят в тысячах километров друг от друга, пара признается, что расстояние лишь укрепило их отношения, пишет 24 Канал. И в этот день любви Alyosha с любовью обратилась к любимому Тарасу Тополе.

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Украинская певица признается, что не представляет своей жизни без мужа – Тараса Тополи.

Как могу жить без тебя? Ты все мое! Любовь творит чудеса! Украинцы точно знают, что такое любовь! Пусть цветет в наших сердцах до конца!

– сказала Елена.

Пара мило поздравила друг друга с Днем влюбленных

Тарас Тополя и его жена Alyosha тронули сеть общими фото и волшебными словами любви.

Певица Alyosha опубликовала милое сообщение со словами: "Люблю тебя, Тополька!". Кроме того, артистка добавила трогательные слова, отметив, что Тарас – воин за правду и любовь во всем, его семья гордится им.

В то же время сам Тарас Тополя поздравил жену с праздником более сдержано. "С Днем влюбленных, Alyosha. Спасибо за любовь, семью и трех Тополяток. Люблю", – написал он.



Тарас Тополь и Елена поздравили друг друга с Днем Влюбленных / Фото из соцсетей

К слову, 24 Канал подготовил романтическую подборку о том, как звезды приветствуют своих любимых с днем святого Валентина. Романтическими признаниями тронули сеть, в частности, Тарас Тополя и его супруга Alyosha, Потап, Тарас Цымбалюк, Екатерина Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и другие.