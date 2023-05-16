Дуже необхідний, – Alyosha розсекретила особливий подарунок від Тараса Тополі на 37-річчя

Українська співачка Alyosha відсвяткувала свій 37 день народження. Артистка поділилася, що діти розчулили її своїм сюрпризом, а Тарас Тополя подарував дещо дуже практичне.

У своєму Instagram зірка зізналася, що її день народження цього року співпав ще й на День матері, тож це було для неї подвійне свято. Тож, у цей день Alyosha також поділилась рідкісним фото з усіма трьома дітьми.

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Що подарував Тарас Тополя

Співачка розсекретила, що їй подарували рідні на день народження. Зокрема, чоловік Тарас подарував необхідний презент, який виручає її перед концертами.

Коханий подарував інгалятор, якого я дуже потребувала, особливо для поїздок на концерти, коли хвора і треба співати, як це було на "Євробаченні",

– зізналася Alyosha.

За її словами, тепер вона вже не хвилюється за такі ситуації.

Діти довели до сліз

Маленькі діти зіркового подружжя довели її до сліз своїм подарунком. Проте Alyosha не зізнавалася, чим саме її так розчулили сини та донька.

"Дітки підготували подарунки, розчулили до сліз… Дякую усім за привітання і подарунки! Люблю вас безмежно!", – написала вона. Зірка додала, що завдяки рідним почуваться на 21 рік.

До слова, на Євробаченні-2023 Alyosha в дуеті з Ребеккою Фергюсон виконала пісню Ordinary World культового британського гурту Duran Duran.

Їхній перформанс отримав назву "Ласкаво просимо до нас додому". Окрім неймовірного вокалу, у номері Alyosha було багато синьо-жовтих кольорів. Він розповідає про надію, мужність і підтримку України всім світом.