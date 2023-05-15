Українська співачка Alyosha поділилась зворушливим дописом на особистій сторінці. Вона опублікувала його вчора, до Дня матері.

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Alyosha показала дітей

Виконавиця до Дня матері висловилась про те, що для кожного з нас означає це слово, та яку важливу роль відіграють батьки.

Матуся. Як багато значить для усіх нас це слово… В цьому слові океани любові і доброти, уроків і допомоги, віри і святої молитви… Моя матуся. Люблю сильно і дякую за все! Ви з татком мої крила,

– поділилась співачка.

Також Alyosha згадала про дітей та показала рідкісне фото, на якому всі її діти – старші сини Роман, Марк та молодша донька Марія.

"Неймовірна честь – бути мамою! Неймовірне щастя – дітки! Вони є тим потоком повітря, в якому розправляєш свої крила. Коханий – ти подарував це бажання літати! З тобою поруч хоч на край світу! Кохаю безмежно усіх моїх Топольок і дякую Творцю за чудову сім'ю!".

Діти Alyosha / Фото з інстаграму зірки

Зірки діляться фото у День матері