Українська співачка Alyosha поділилась зворушливим дописом на особистій сторінці. Вона опублікувала його вчора, до Дня матері.
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Alyosha показала дітей
Виконавиця до Дня матері висловилась про те, що для кожного з нас означає це слово, та яку важливу роль відіграють батьки.
Матуся. Як багато значить для усіх нас це слово… В цьому слові океани любові і доброти, уроків і допомоги, віри і святої молитви… Моя матуся. Люблю сильно і дякую за все! Ви з татком мої крила,
– поділилась співачка.
Також Alyosha згадала про дітей та показала рідкісне фото, на якому всі її діти – старші сини Роман, Марк та молодша донька Марія.
"Неймовірна честь – бути мамою! Неймовірне щастя – дітки! Вони є тим потоком повітря, в якому розправляєш свої крила. Коханий – ти подарував це бажання літати! З тобою поруч хоч на край світу! Кохаю безмежно усіх моїх Топольок і дякую Творцю за чудову сім'ю!".
Діти Alyosha / Фото з інстаграму зірки
Зірки діляться фото у День матері
- Тіна Кароль провела день матері з 14-річним сином Веніаміном. Зіркова мати з сином прогулялися у Великій Британії. Адже напередодні артистка виступила у фіналі Євробачення з піснею, з якою представляла Україну на конкурсі у 2006 році.
- Катя Осадча 14 травня показала рідкісні кадри з усіма трьома синами. Деякі з кадрів зроблені минулого року, на день народження наймолодшого сина Данила.
- Настя Каменських продемонструвала фото з мамою, 67-річною Лідією Петрівною. Зіркову матусю засипали компліментами в коментарях.