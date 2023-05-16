В своем Instagram звезда призналась, что ее день рождения в этом году совпал еще и на День матери, так что это был для нее двойной праздник. В этот день Alyosha также поделилась редким фото со всеми тремя детьми.

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Что подарил Тарас Тополя

Певица рассекретила, что подарили ей родные на день рождения. В частности, мужчина Тарас подарил необходимый презент, выручающий ее перед концертами.

Любимый подарил ингалятор, в котором я очень нуждалась, особенно для поездок на концерты, когда больна и нужно петь, как это было на "Евровидении",

– призналась Alyosha.

По ее словам, теперь она уже не беспокоится за такие ситуации.

Дети довели до слез

Маленькие дети звездных супругов довели ее до слез своим подарком. Однако Alyosha не признавалась, чем именно ее так растрогали сыновья и дочь.

"Дети подготовили подарки, умилили до слез... Спасибо всем за поздравления и подарки! Люблю вас безгранично!", – написала она. Звезда добавила, что благодаря родным ощутят себя на 21 год.

К слову, на Евровидении-2023 Alyosha в дуэте с Ребеккой Фергюсон исполнила песню Ordinary World культовой британской группы Duran Duran.

Их перформанс получил название "Добро пожаловать к нам домой". Кроме невероятного вокала, в номере Alyosha было много сине-желтого цвета. Он рассказывает о надежде, мужестве и поддержке Украины всем миром.

Напомним, после 24 февраля артистка с детьми переехала в США, где живет мама Тараса. А Тополь стал на защиту Украины – вступил в ряды территориальной обороны. Теперь мужчина не на фронте, а устраивает благотворительные концерты, однако с семьей видится очень редко.