Alyosha зізналась, чи оплачували їй виступи на благодійних концертах: "Не можу сидіти на шиї"
Українська співачка Alyosha перебуває в США, де життя доволі дороге. Вона зізналась, чи отримує додаткові кошти з благодійних концертів.
Заробіток українських артистів під час війни став або нестабільним, або зовсім зник. Співачка Alyosha в інтерв'ю 24 каналу розповіла, чи отримувала вона кошти після концертів.
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Alyosha про заробіток з концертів
Виконавиця перебуває в Сполучених Штатах, де життя достатньо дороге. Тому вона зазвичай просить організаторів її концертів про додаткову "подяку". Але це прохання виконують рідко.
Взагалі виступи не оплачуються. Мені після декількох виступів віддячили. Я просила організаторів, щоб повідомили, якщо будуть можливості виступити за гроші на якихось корпоративах тощо. У мене троє дітей, не можу сидіти на шиї в мами,
– зізналась Alyosha.
"Америка – дуже дорога країна. Медицина тут взагалі неймовірно дорога. Консультація лікаря – 500 доларів. На концертах організатори просто можуть віддячити. Але за більшість виступів оплачується лише дорога та харчування".Повне інтерв'ю з Alyosha читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
Інтерв'ю з Alyosha у відеоформаті: дивіться відео онлайн
Що кажуть артисти про заробіток
- Ірина Горова заявила, що українські зірки сьогодні працюють за "їжу та ідею". Оскільки організатори виступів чи концертів максимально можуть заплатити за проїзд та певний райдер знаменитості.
- Співачка TAYANNA в інтерв'ю розповідала, що зазвичай артистам оплачують лише дорогу та райдер. Вони рідко отримують за виступи гонорари.
- Попри це, Слава Дьомін зізнавався, що не всі концерти та заходи є цілковито благодійними. За його словами, все-таки зірки можуть отримувати певну суму грошей на життя чи зарплату команди.