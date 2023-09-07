Alyosha у дуеті з виконавцем-далекобійником випустила потужний трек про війну: "Сильно"

Днями Alyosha долучилася до благодійного проєкту "Сила України" (The power of Ukraine), ініціатором якого є український співак-далекобійник Emigrant. Він тривалий час мешкає в США, проте з початком повномасштабного вторгнення виконавець залучає артистів та інших медійних особистостей до благодійних зборів на потреби українців.

Так, Alyosha & Emigrant випустили потужний трек The Power of Ukraine. Завдяки спільній роботі артисти планують зібрати кошти на протезування для військових.

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Alyosha & Emigrant презентували спільний трек

Композиція вийшла двомовною. Alyosha в пісні заспівала українською, а Emigrant виконав свої куплети українською мовою.

"Сила України" — це не лише про творчість. Це благодійна ініціатива, спрямована на підтримку наших мужніх українських воїнів, які багато пожертвували заради України та задля наближення нашої перемоги,

– зазначили артисти.

У кліпі знявся український захисник Гавриїл Петращук. Він перебував на протезуванні в США, де й знімали відеороботу.

, усі кошти, зібрані від прослуховування пісні на цифрових майданчиках та перегляду відео на ютубі, надійдуть на протезування для українських воїнів.

Alyosha ​& EMIGRANT – The Power of Ukraine: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

У коментарях під публікацією фани висловили своє захоплення композицією:

"Це розрив";

"Круто, ви молодці!";

"Це неймовірне виконання";

"Супер";

"Сильно";

"Дякую за цю пісню";

"Дуже круто".

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