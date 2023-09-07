Alyosha у дуеті з виконавцем-далекобійником випустила потужний трек про війну: "Сильно"
Джерело:Alyosha
Днями Alyosha долучилася до благодійного проєкту "Сила України" (The power of Ukraine), ініціатором якого є український співак-далекобійник Emigrant. Він тривалий час мешкає в США, проте з початком повномасштабного вторгнення виконавець залучає артистів та інших медійних особистостей до благодійних зборів на потреби українців.
Так, Alyosha & Emigrant випустили потужний трек The Power of Ukraine. Завдяки спільній роботі артисти планують зібрати кошти на протезування для військових.
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Alyosha & Emigrant презентували спільний трек
Композиція вийшла двомовною. Alyosha в пісні заспівала українською, а Emigrant виконав свої куплети українською мовою.
"Сила України" — це не лише про творчість. Це благодійна ініціатива, спрямована на підтримку наших мужніх українських воїнів, які багато пожертвували заради України та задля наближення нашої перемоги,
– зазначили артисти.
У кліпі знявся український захисник Гавриїл Петращук. Він перебував на протезуванні в США, де й знімали відеороботу.Важливо, усі кошти, зібрані від прослуховування пісні на цифрових майданчиках та перегляду відео на ютубі, надійдуть на протезування для українських воїнів.
Alyosha & EMIGRANT – The Power of Ukraine: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
У коментарях під публікацією фани висловили своє захоплення композицією:
- "Це розрив";
- "Круто, ви молодці!";
- "Це неймовірне виконання";
- "Супер";
- "Сильно";
- "Дякую за цю пісню";
- "Дуже круто".
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