Олена Тополя різко відповіла на чутки про проблеми у шлюбі з чоловіком

Кілька місяців тому Олена Тополя повернулася в Україну. Вона відповіла на припущення, що це рішення було прийнято через негаразди у стосунках з чоловіком.

Українська співачка Олена Тополя, відома раніше під псевдонімом Alyosha, відреагувала на плітки довкола її стосунків з чоловіком, Тарасом Тополею. Вона зізналась, що не стежила за провокативними новинами, поки була за кордоном.

До слова Тарас Тополя із закривавленою головою показався біля перевернутого авто: шокуючі кадри ДТП

Олена Тополя про стосунки з чоловіком та повернення в Україну

Я не бачила новин про те, що ми нібито ледве не розлучилися з чоловіком через відстань. Не знаю, хто це писав. Нехай таким людям все повернеться – кожному по їхніх справах,

– висловилась Олена Тополя.

Співачка розповіла, що після повернення до України дуже щаслива. Вона сумувала за чоловіком та сімейною атмосферою – цього не вистачало найбільше. Та зараз і Олена, і діти повертаються до звичного життя.

"Малі пішли в школу та садочок. За Америкою вони не сумували, трошки – за дитячим табором літнім, за тими періодами, коли їм не треба було ходити на заняття – от це згадують з радістю".



Олена Тополя з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму

Що Олена Тополя казала про повернення