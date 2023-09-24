Відстань – це завжди випробування для стосунків, якими б стійкими вони не були. Непростою була розлука і для подружжя Тараса й Олени Тополі.

Цікаво Вклав Марійку і в дорогу, – Alyosha показала фото з Тополею та дітьми перед черговою розлукою

Alyosha та Тарас Тополя посперечались щодо зради й ревнощів

У першому спільному інтерв'ю Alyosha зізналась, що ревнувала чоловіка, поки жила за кордоном. Адже в Україні Тарас начебто міг знайти "тепло" на стороні.

Я намагалася зрозуміти, як людина, яка мала поруч трьох дітей, дружину, ви постійно бачитесь. А тут така відокремленість від того, що було… І бажання теплоти… Я розуміла, що в якийсь момент, можливо, знайдеться хтось, хто зможе те опалення включити. Мала якісь переживання з цього приводу,

– поділилась співачка.

Тарас Тополя емоційно заперечив дружині. Він запевнив, що не зраджував би – адже на такий вчинок йдуть і не через розлуку й відстань.

"Ну, камон. Все ж просто. Якщо чоловік хоче, він знайде собі, де знайти опалення і при жінці, і не при жінці. Я колись прийняв рішення чоловіче – що це моя кохана, це моя супутниця на життя моє. Я дав слово. У нас троє дітей. Ти прекрасно знаєш, що якщо що, я тобі одразу скажу", – звернувся співак до коханої.



Тарас Тополя з дружиною / Фото з інстаграму Тараса Тополі

Які зміни побачила пара один в одному

Зіркова пара також відповіла, які зміни помітила одне в одному після возз'єднання. Тарас Тополя зауважив, що його дружина помудрішала. За його словами, це дуже імпонує артисту. Alyosha відмітила, що чоловік став часто про щось замислюватися.

"Іноді я помічаю такі моменти, коли він задумується, сам собі, щось там у нього відбувається в голові, якісь спогади, щось серйозне. Бо дуже серйозне обличчя", – поділилась артистка.