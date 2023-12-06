Украинская певица Елена Тополя, известная ранее под псевдонимом Alyosha, отреагировала на сплетни вокруг ее отношений с мужем, Тарасом Тополей. Она призналась, что не следила за провокационными новостями, пока была за границей.
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Елена Тополя об отношениях с мужем и возвращении в Украину
Я не видела новостей о том, что мы якобы чуть не расстались с мужчиной из-за расстояния. Не знаю кто это писал. Пусть таким людям все вернется – каждому по их делам,
– высказалась Елена Тополя.
Певица рассказала, что по возвращении в Украину очень счастлива. Она скучала по мужу и семейной атмосфере – этого не хватало больше всего. Но сейчас и Елена, и дети возвращаются к привычной жизни.
"Малыши пошли в школу и садик. По Америке они не скучали, немножко – по детскому летнему лагерю, по тем периодам, когда им не нужно было ходить на занятия – вот это вспоминают с радостью".
Елена Тополя с мужем и детьми / Фото из инстаграма
Что Елена Тополя говорила о возвращении
- Елена Тополя не скрывала, что отношения на расстоянии были испытанием для ее отношений с Тарасом. Она чувствовала ревность и опасалась, что может произойти предательство. Тогда артист ответил жене, что этого не произошло.
- Жизнь в Америке Елена описывала как ад, ведь не могла ни на что повлиять и постоянно волновалась. В Украине ей легче, чем за границей.