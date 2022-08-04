Дуже чекають наших, – Alyosha розповіла про рідних на окупованій Запоріжчині

Дружина Тараса Тополі Alyosha родом з Запоріжжя. Частина її області зараз окупована. В інтерв'ю нам співачка зізналася, скільки її рідних чекають на визволення.

Уся рідня Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) родом з Запорізької області. Її мама й тато з села Балки, яке тимчасово окуповане росіянами. На щастя, зараз вони в Києві, але в окупації перебувають рідні та друзі артистки, розповіла вона в інтерв'ю 24 каналу.

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Alyosha про рідних в окупації

На окупованій Запоріжчині живуть понад 20 родичів співачки. Однак це не всі її близькі, які страждають від гніту росіян. У зірки є рідня й в окупованому Херсоні.

У селі Балки перебуває мамина молодша сестра Яна. Вона в окупації, з дітьми. Їм страшно, вони дуже чекають наших ЗСУ. На зв'язок виходять дуже рідко, бо немає українського зв'язку. Намагаються берегтися. Всі ми чекаємо одного,

– розповіла нам Alyosha.

Нагадаємо, що Арсен Мірзоян теж з Запоріжжя, там залишилися його батьки. В інтерв'ю 24 каналу він зізнався, що в окупації живуть його знайомі, близьких друзів немає, вони встигли виїхати, бо знають, до чого призводить легковажність.

Інтерв'ю з Alyosha у відеоформаті: дивіться відео онлайн