Арсен каже, що його рідні перебувають зараз безпосередньо у Запоріжжі. Але вони постійно готові до виїзду у будь-який момент.

Читайте повністю Це не музика, це г*вно, – інтерв'ю з Мірзояном про російськомовних зірок і де "всі були 8 років"

Вони готові, ми про це (про евакуацію, – 24 канал) з ними розмовляли й не раз. Я сказав, що якщо ви зараз не виїжджаєте, то приготуйтеся до того, як відбувалося в Києві. Це буде затор, це буде непросто. Але ніби всі все усвідомлюють, ну і я сказав: "Якщо що, я приїду". Нікуди ви не дінетеся від мене,

– розповів виконавець.

Щодо окупованої території Запорізької області, то там всі близькі друзі виїхали, лишилось лише кілька знайомих.

"Ми зараз списуємося, розмовляємо. Є знайомі, близьких друзів немає. На щастя, дуже багато людей встигло виїхати, бо всі знають, до чого призводить така легковажність, коли тебе військові просять: "Друзі, треба евакуюватися". І ні, усі сидять, усі щось чекають. На авось, чи на "повезе – не повезе", не знаю", – переконаний чоловік.

Зазначимо, що дружина Тоня Матвієнко та донька Ніна зараз перебувають за кордоном. Де перебувають сини від першого шлюбу та колишня дружина – Арсен не повідомив. У цей час Мірзоян передає автомобілі на фронт та підбадьорює військових своїми виступами.

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном у відеоформаті