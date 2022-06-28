У неділю, 26 червня, в Нью-Йорку відбувся масштабний ЛГБТ-прайд, на котрий з'їхалося багато зірок. У тому числі й поп-ікона Мадонна – хедлайнерка заходу. На марші виступила й Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) з піснею To be free.

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Alyosha про виступ на гей-параді в Нью-Йорку

Після прайду співачка наголосила, що Україна, як і представники ЛГБТ-спільноти, бореться за право жити вільно й самостійно вершити своє майбутнє.

"Прийняття, толерантність, взаєморозуміння, право жити й любити вільно, право бути собою, право обирати свій шлях і своє майбутнє! За це йде боротьба! Україна на передовій, а поруч з нами – увесь вільний цивілізований світ. Я співала To be free на нью-йоркському прайді, де разом з американськими громадянами збирала кошти на підтримку України. Дякую усім, хто долучається до допомоги! Слава Україні", – написала Alyosha в інстаграмі.

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Чому Alyosha посварилася з прихильницею

Одна з шанувальниць дорікнула Alyosha, що Україна та представники ЛГБТ відстоюють різні свободи: "При усій повазі. Не за цю волю йде боротьба, в якій Україна на передовій".

"Допомагають Україні всі! І на прайді теж! Подякуйте тим, хто не коментарями, а ділом допомагає нашій країні зараз", – відповіла фоловерці співачка, але та вступила в суперечку. На думку дівчини, Alyosha недоречно приплела війну в Україні до прайду в Нью-Йорку.

"Прочитавши Ваш підпис до фото кілька разів, розумію, що Україна воює за все вами назване. Хіба це відповідає дійсності? Можливо дехто воює і за це також, але Україна на передовій за свободу в зовсім іншому розумінні. Зрештою, я розумію, так зручно було підлаштувати під подію", – написала коментаторка.

Щоб ви розуміли, практично половина тих найбагатших людей, які дуже багато зробили для армії є учасниками прайду! Ваше виховання диктує вам, що добре, а що погано, що прийняте, а що ні. Ви не самі це з дитинства вирішували. Тому, сорі, не бачу причин, засуджувати допомогу! Вона потрібна! І вона є,

– відповіла артистка.

Перепалка Alyosha з шанувальницею через виступ на гей-параді в Нью-Йорку / Скриншот з інстаграму співачки