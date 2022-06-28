В воскресенье, 26 июня, в Нью-Йорке состоялся масштабный ЛГБТ-прайд, на который съехалось множество звезд. В том числе и поп-икона Мадонна – хедлайнер мероприятия. На марше выступила и Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) с песней To be free.

Читайте также "Встретила тебя таким": Alyosha призналась, каким был Тарас Тополя в начале отношений

Alyosha о выступлении на гей-параде в Нью-Йорке

После прайда певица подчеркнула, что Украина, как и представители ЛГБТ-сообщества, борется за право жить свободно и самостоятельно вершить свое будущее.

"Принятие, толерантность, взаимопонимание, право жить и любить свободно, право быть собой, право выбирать свой путь и свое будущее! За это идет борьба! Украина на передовой, а рядом с нами – весь свободный цивилизованный мир. Я пела To be free на нью-йоркском прайде, где вместе с американскими гражданами собирала средства в поддержку Украины. Спасибо всем, кто приобщается к помощи! Слава Украине", – написала Alyosha в инстаграме.

Интересно Их поддерживают моя мама и отчим, – лидер "Антител" рассказал, как его семья живет в США

Почему Alyosha поссорилась с поклонницей

Одна из поклонниц упрекнула Alyosha, что Украина и представители ЛГБТ отстаивают разные свободы: "При всем уважении. Не за эту волю идет борьба, в которой Украина на передовой".

"Помогают Украине все! И на прайде тоже! Поблагодарите тех, кто не комментариями, а делом помогает нашей стране сейчас", – ответила фоловерше певица, но та вступила в спор. По мнению девушки, Alyosha некстати приплела войну в Украине к прайду в Нью-Йорке.

"Прочитав Вашу подпись к фото несколько раз, понимаю, что Украина воюет за все вами названное. Разве это соответствует действительности? Возможно, некоторые воюют и за это тоже, но Украина на передовой за свободу в совершенно ином смысле. В конце концов, я понимаю, так удобно было подстроить под событие", – написала комментаторша.

Чтобы вы понимали, практически половина самых богатых людей, которые очень много сделали для армии являются участниками прайда! Ваше воспитание диктует вам, что хорошо, а что плохо, что принято, а что нет. Вы не сами это с детства решали. Поэтому, сори, не вижу причин, осуждать помощь! Она нужна! И она есть,

– ответила артистка.

Перепалка Alyosha с поклонницей из-за выступления на гей-параде в Нью-Йорке / Скриншот из инстаграма певицы