Alyosha в День захисту дітей показала, як підросла її донька від Тараса Тополі: миле фото

З початком повномасштабного вторгнення Alyosha з дітьми виїхала у США до родичів Тараса Тополі. У День захисту дітей вона показала наймолодшу доньку Марію з книжкою про війну.

Після того, як Росія цинічно вдарила по Києву ракетами в День захисту дітей та вбила 9-річну дівчинку в Деснянському районі, Alyosha емоційно нагадала одну з найважливіших речей, яку ми повинні зробити для дітей.

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Alyosha показала найменшу доньку від Тараса Тополі

Співачка наголосила, що в малюків має бути щасливе дитинство в люблячій сім'ї, де стосунки мами й тата стануть для них прикладом у майбутньому. Крім того, дітям важливо мати право на свободу вираження своїх думок і почуттів, на освіту, на гідне життя без насильства.

Сьогодні ми відзначаємо особливий день – День захисту дітей! Це свято, яке нагадує нам про найцінніше, що є в нашому житті – наші діти. Це день, коли ми згадуємо про їхні права, добробут та безпеку,

– написала Alyosha.

У свято вона показала 2-річну доньку Марію від лідера "Антитіл" Тараса Тополі. На фото дівчинка лежить на підлозі в картатій сукні й тягнеться до книжки з промовистою назвою "Яблука війни", яка вчить говорити з дітьми про війну. Обличчя дівчинки не видно, але очевидно, що вона помітно підросла з останніх кадрів.

"Бережи Господи всіх діток. Помилуй і допоможи в потребі", – додала артистка наостанок.

Донька Alyosha та Тараса Тополі / Фото з інстаграму співачки