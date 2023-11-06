У короткому топі й з довжелезним волоссям: Alyosha показала, який вигляд мала 20 років тому

Співачка Alyosha поділилася з прихильниками світлиною з архіву. Зірка показала, який мала вигляд близько 20 років тому.

Українська співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) стала популярною ще у 2010-х. Артистка опублікувала фото з періоду початку своєї кар'єри на особистій сторінці.

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Alyosha показала архівне фото

Виконавиця поділилась з шанувальниками світлиною, яку зробила 20 років тому. На чорно-білому знімку видно, як артистка позувала перед камерою у сміливому образі.

Alyosha постала у вузьких джинсах з розрізами та низькою талією, а також короткому чорно-білому топі. Вбрання підкреслило тонку талію та прес артистки. У співачки тоді було довжелезне біляве волосся, вкладене хвилями. Очі Олена підкреслила чорними стрілками.

20 років тому. Що я можу повторити, так це волосся. Ніяких ножиць більше!

– поділилась Alyosha.



Alyosha / Фото з інстаграму Alyosha

Шанувальники Alyosha діляться своїми враженнями від архівного фото. Прихильники підмічають, що знаменитість майже не змінилася з того часу.

"Як казала моя бабуся: "за хорошим чоловіком жінка не знає що таке старість"";

"З роками ще гарніша. 20 років вас не змінили, а навіть зробили більш жіночною, довге волосся вам пасує";

"Я так постійно кажу, ніяких ножиць, а потім як все в тумані...";

"Дівоча коса, дівоча краса";

"Ви майже не змінились!".