Украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) стала популярной еще в 2010-х. Артистка опубликовала фото с периода начала своей карьеры на личной странице.
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Alyosha показала архивное фото
Исполнительница поделилась с поклонниками фотографией, которую сделала 20 лет назад. На черно-белом снимке видно, как артистка позировала перед камерой смело.
Alyosha предстала в узких джинсах с разрезами и низкой талией, а также коротком черно-белом топе. Наряды подчеркнули тонкую талию и пресс артистки. У певицы тогда были длинные белокурые волосы, уложенные волнами. Глаза Елена подчеркнула черными стрелками.
20 лет тому назад. Что я могу повторить, так это волосы. Никаких ножниц больше!
– поделилась Alyosha.
Alyosha / Фото с инстаграма Alyosha
Любители Alyosha делятся своими впечатлениями от архивного фото. Поклонники подмечают, что знаменитость почти не изменилась с тех пор.
- "Как говорила моя бабушка: "за хорошим мужчиной женщина не знает что такое старость"";
- "С годами еще красивее. 20 лет вас не изменили, а даже сделали более женственной, длинные волосы вам подходят";
- "Я так постоянно говорю, никаких ножниц, а потом как все в тумане...";
- "Девичья коса, девичья красота";
- "Вы почти не изменились!"