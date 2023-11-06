Украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) стала популярной еще в 2010-х. Артистка опубликовала фото с периода начала своей карьеры на личной странице.

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Alyosha показала архивное фото

Исполнительница поделилась с поклонниками фотографией, которую сделала 20 лет назад. На черно-белом снимке видно, как артистка позировала перед камерой смело.

Alyosha предстала в узких джинсах с разрезами и низкой талией, а также коротком черно-белом топе. Наряды подчеркнули тонкую талию и пресс артистки. У певицы тогда были длинные белокурые волосы, уложенные волнами. Глаза Елена подчеркнула черными стрелками.

20 лет тому назад. Что я могу повторить, так это волосы. Никаких ножниц больше!

– поделилась Alyosha.



Alyosha / Фото с инстаграма Alyosha

Любители Alyosha делятся своими впечатлениями от архивного фото. Поклонники подмечают, что знаменитость почти не изменилась с тех пор.

"Как говорила моя бабушка: "за хорошим мужчиной женщина не знает что такое старость"";

"С годами еще красивее. 20 лет вас не изменили, а даже сделали более женственной, длинные волосы вам подходят";

"Я так постоянно говорю, никаких ножниц, а потом как все в тумане...";

"Девичья коса, девичья красота";

"Вы почти не изменились!"

Заметим, что в прошлом месяце Alyosha заявила, что хочет изменить свой псевдоним. Теперь известно, что звезда решила выступать со своим настоящим именем. На афишах первого сольного концерта певицы написано имя Елены Тополи, а псевдоним Alyosha указан меньшими буквами снизу.