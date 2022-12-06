Alyona Alyona заступилась за "Пташку" з "Азовсталі", яку критикували в мережі
Джерело:Alyona Alyona
Українська реперка Alyona Alyona висловилась про хейт та негативні коментарі. Вона згадала ситуацію з "Пташкою", яку нещодавно розкритикували в мережі.
Українська співачка Alyona Alyona опублікувала реп-відео "Оплески", в якому висловила думки про хейтерів. У дописі вона згадала не лише про своїх ненависників, але й про скандал довкола хейту захисниці Маріуполя "Пташки".
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Alyona Alyona заступилась за "Пташку"
За словами реперки, завжди знайдеться той, хто знецінить твою працю та добро. І цим прикладом якраз стала Катерина Поліщук.
Елементарний приклад – захисниці Маріуполя, вручили нагороду, за яку вона подякувала президенту. А в коментарях під дописом з'явився хейт за цю вдячність. Людина, яка була на "Азовсталі" та в полоні. Це стосується людей у всіх сферах діяльності та в музиці також,
– поділилась Alyona Alyona.
"Мені здавалося, що за всю кар’єру я написала достатньо треків для хейтерів, але так складається, що хейтери з’являються постійно. І мені завжди є що їм сказати. А ще до хейтерів додалися російські боти, які постійно вигадують різні аргументи краще, ніж ми. Головне не опускатися до їх рівня, завжди дивитися вперед з посмішкою, вірити в себе і свою перемогу", – підкреслила артистка.
Чому критикували "Пташку"
- Нещодавно Володимир Зеленський нагородив "Пташку" Катерину Поліщук орденом "За мужність" III ступеня. Захисниця Маріуполя присвятила цю нагороду всім своїм полеглим побратимам та подякувала президентові.
- Через висловлення поваги до Зеленського на "Пташку" полився хейт. Зокрема, цинічним коментарем відзначилась заступниця декана в НАУ Ірина Лесь: "Жахливий полон… Плюснула кілограм 12 і така щаслива інтерв'ю рашківським каналам давала". Згодом вона відхрестилась від своїх слів.
- Після цього сторінку Катерини в інстаграмі заблокували на місяць. Але згодом скаргу переглянули та відновили акаунт парамедикині.