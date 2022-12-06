Alyona Alyona заступилась за "Пташку" з "Азовсталі", яку критикували в мережі

Українська реперка Alyona Alyona висловилась про хейт та негативні коментарі. Вона згадала ситуацію з "Пташкою", яку нещодавно розкритикували в мережі.

Українська співачка Alyona Alyona опублікувала реп-відео "Оплески", в якому висловила думки про хейтерів. У дописі вона згадала не лише про своїх ненависників, але й про скандал довкола хейту захисниці Маріуполя "Пташки".

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Alyona Alyona заступилась за "Пташку"

За словами реперки, завжди знайдеться той, хто знецінить твою працю та добро. І цим прикладом якраз стала Катерина Поліщук.

Елементарний приклад – захисниці Маріуполя, вручили нагороду, за яку вона подякувала президенту. А в коментарях під дописом з'явився хейт за цю вдячність. Людина, яка була на "Азовсталі" та в полоні. Це стосується людей у всіх сферах діяльності та в музиці також,

– поділилась Alyona Alyona.

"Мені здавалося, що за всю кар’єру я написала достатньо треків для хейтерів, але так складається, що хейтери з’являються постійно. І мені завжди є що їм сказати. А ще до хейтерів додалися російські боти, які постійно вигадують різні аргументи краще, ніж ми. Головне не опускатися до їх рівня, завжди дивитися вперед з посмішкою, вірити в себе і свою перемогу", – підкреслила артистка.

Чому критикували "Пташку"

Нещодавно Володимир Зеленський нагородив "Пташку" Катерину Поліщук орденом "За мужність" III ступеня. Захисниця Маріуполя присвятила цю нагороду всім своїм полеглим побратимам та подякувала президентові.

Через висловлення поваги до Зеленського на "Пташку" полився хейт. Зокрема, цинічним коментарем відзначилась заступниця декана в НАУ Ірина Лесь: "Жахливий полон… Плюснула кілограм 12 і така щаслива інтерв'ю рашківським каналам давала". Згодом вона відхрестилась від своїх слів.

Після цього сторінку Катерини в інстаграмі заблокували на місяць. Але згодом скаргу переглянули та відновили акаунт парамедикині.