На своей странице в Instagram реперка опубликовала видео, в котором она вместе с организацией "Почувствуй" создали коротенький клип, где на жестовом языке исполнили песню. Раньше она умилила сеть треком о Мариуполе.

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В описании к видео Alyona Alyona написала, что мечтает о том, чтобы музыку могли слушать и чувствовать все, несмотря на физиологические особенности.

Также она призвала подписчиков записывать свои видео под эту песню и делать субтитры, чтобы украинская музыка звучала везде.

Поклонники артистки были в восторге от ее идеи. В комментариях они выразили свое восхищение:

"Вау, это крутая инициатива!"

"Для нас очень важно, спасибо, что вы объединились с нами".

"Какой вдохновляющий замысел!"

"Боже, какой талант у Алены Алена".

"Браво, я горжусь тем, что людей с инвалидностью начинают принимать в социуме".

"Боже, как это красиво".

"Ого! Это очень круто! Смелый шаг к безбарьерному миру".

Впоследствии реперша опубликовала частицу песни "Не втратимо зв'язок" уже со словами. Она отметила, что премьера состоится 14 апреля.

К слову, ранее Alyona Alyona поделилась, что прежде всего сделает после победы Украины в войне. Она сказала, что хочет помочь восстанавливать разрушенные здания.

"Я вижу, что мы с командой приедем, и сделаем какой-то экопикник, пойдем стены красить, может с граффити объединимся, и здания, которые сейчас отстраивают, зарисовываем не просто надписями, а чем-то красивым. Хочется отстраивать", - рассказала реперка .