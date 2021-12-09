Alyona Alyona вперше представила публіці бойфренда-блогера: провокативне фото пари
Джерело:інстаграм Alyona Alyona
Українська реперка Alyona Alyona довгий час приховувала особистість коханого й не підтверджувала, що зустрічається з блогером Денисом. Та тепер вона офіційно представила його фанам.
Успішна українська виконавиця Alyona Alyona нарешті показала свого бойфренда. Здивування у мережі було мало, однак вперше за 10 місяців відносин реперка підтвердила стосунки з блогером із ніком Yoxden.
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Alyona Alyona підтвердила стосунки з бойфрендом
Виконавиця вперше опублікувала фото з коханим. Пара знялась в екстравагантній фотосесії на бежевому тлі. Денис позував на стільці у сірому вбранні з принтом та капелюху, тоді як Alyona Alyona сіла на коліна бойфренда.
Знаменитість постала перед камерою у чорній білизні та атласному халаті з леопардовим принтом. Вона доповнила образ рожевими босоніжками на підборах, які взула на світлі шкарпетки. Alyona Alyona зібрала волосся у два пучки та зробила макіяж з акцентом на губах.
Alyona Alyona з бойфрендом / Фото з інстаграму Alyona Alyona
Alyona Alyona розповіла про стосунки
Реперка поділилась, що зустріч з Денисом – її доля. Вона також розповіла, що дуже відрізняється від коханого, саме тому вони й разом.
Склалося так, що з першої нашої зустрічі ми з Денисом більше не роз'єднувалися. З кожним днем ставало менше сумнівів у тому, що Денис – моя людина,
– зауважила зірка.
Alyona Alyona зізналась, що вже 10 місяців перебуває у стосунках з Денисом: "І спільного було настільки багато, що наші стосунки лише за 10 місяців вже стали такими міцними. І вони витримають будь-які випробування. Я хочу всім вам представити Дениса. Це творчий, креативний, дуже веселий і дуже провокативний хлопець. Але водночас він дуже добрий, суперніжний і суперщирий хлопець, якого я сильно кохаю".
Текст публікації Alyona Alyona
Мамо, я закохалася в розбійника!
Скільки б ти собі в голові не створювала ідеалів, скільки б ти не відхрещувалась від запитів на побачення – твоя доля сама веде тебе туди, куди не чекаєш. Склалося так, що з першої нашої зустрічі ми з Денисом більше не роз'єднувалися. З кожним днем ставало менше сумнівів у тому, що Денис – моя людина.
З впевненістю кажу, що протилежності притягуються. У двох зовсім різних, на перший погляд, людей насправді в голові є багато спільного і саме це об'єднує.
І спільного було настільки багато, що наші стосунки лише за 10 місяців вже стали такими міцними. І вони витримають будь-які випробування.
Я хочу всім вам представити Дениса. Це творчий, креативний, дуже веселий і дуже провокативний хлопець. Але водночас він дуже добрий, суперніжний і суперщирий хлопець, якого я сильно кохаю.