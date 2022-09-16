Днями пізно ввечері в Маріуполі, де померла мама Андрія Бєднякова, звучав гімн України. Це попри те, що місто майже чотири місяці живе в повній російській окупації.

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Як в окупованому Маріуполі співали гімн України

З відео видно, що гімн України лунав у центрі Маріуполя – на площі Свободи, де вціліли голуби миру. "Ще не вмерла України" відважні містяни співали хором, і звучала ця державна пісня як крик душі.

Маріуполь – це Україна. Маріуполь. Центр міста. Гімн України. скабєєва не покаже,

– підписав Андрій Бєдняков.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти всіляко насаджують "русскій мір" – "дарують" першокласникам щоденники зі своєю ганебною символікою і влаштовують цинічні концерти на "Азовсталі", де загинуло багато цивільних і військових.

Як на гімн України в Маріуполі реагують у мережі

Фоловери Андрія Бєднякова захоплені сміливістю маріупольців, які наважилися заспівати "Ще не вмерла України" попри російську окупацію: