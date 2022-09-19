О временно оккупированном Мариуполе, где до сих пор поют гимн Украины, Alyona Alyona спела для проекта "Храбрые города". В рамках этой инициативы артисты посвящают стихотворные строки городам, до которых добрался "русский мир".

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Alyona Alyona выпустила трек о Мариуполе

В композиции "Мариуполь" Alyona Alyona вспомнила и о расцвете города после первой оккупации 2014 года, и о страданиях, которые пережили местные в этом году – о героях "Азовстали", о разбитых домах и разрушенных судьбах.

Спустя восемь лет после освобождения от пророссийских боевиков Мариуполь снова оккупирован. Сегодня мы снова боремся за его возвращение,

– прокомментировали в Ukraine.

Треком "Мариуполь" реперша напомнила, что мы боремся за Азовское побережье и выход к набережной через железнодорожные пути, за фестивали и фонтаны, за уникальный храм, украшенный петриковской росписью, за Драматический театр, за "Азовсталь" и за каждого мариупольца.

Alyona Alyona – Мариуполь: смотрите видео онлайн

Как Alyona Alyona растрогала сеть

Одним из первых на трек Alyona Alyona отреагировал Андрей Бедняков. В комментариях в инстаграме он оставил эмоджи аплодисментов, а фаны реперши поделились эмоциями от песни "Мариуполь":